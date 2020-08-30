هاني شنودة: لم أصدق نفسي بمقابلة نجاة.. وفايزة أحمد ست تحير.. فيديو

روى الموسيقار هاني شنودة لحظة دخول المطربة نجاة الصغيرة عليه لتطلب لحن منه هي وفايزة أحمد، قائلا أنه فوجئ بها ولم يصدق نفسه.



وتابع هاني شنودة خلال حواره ببرنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار": "طلعت وعرفتها بالرغم من أنها كانت لابسه نظارة.. اعتقدت أن نجاة طلبت مني كدا مجاملة".



وفيما يخص أغاني فايزة أحمد، قال هاني شنودة "أن فايزة أحمد قصة تانية.. فايزة أحمد ست تحيرك.





