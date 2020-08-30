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أخبار البلد

وزيرة الصحة تتوجه إلى الأقصر لمتابعة تجهيزات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد 30/أغسطس/2020 - 09:11 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة الأقصر، صباح اليوم، الأحد، لمتابعة استعدادات المحافظة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن زيارة الوزيرة تأتي في إطار حرصها على المتابعة الميدانية للاستعدادات والتجهيزات الجارية بالمنشآت الطبية، ومتابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة لهم، والتي بدأت أول أكتوبر الماضي.


وقال "مجاهد" إنه من المقرر أن تتفقد الوزيرة عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة الجاري تطويرها بالمحافظة، وتعقد اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على آخر المستجدات والتجهيزات الجارية لتطبيق المنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الزيارة تتضمن متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.


جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس، والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو 2019.
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