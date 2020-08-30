البيت الأبيض: ترامب سيتوجه إلى كينوشا رغم الاحتجاجات المندلعة يوم الثلاثاء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيزور كينوشا على الأرجح في الأيام المقبلة، وقد أكد ذلك المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير.

وكتب دير على "تويتر" اليوم، الأحد: "الرئيس ترامب سيزور كينوشا بولاية ويسكونسن يوم الثلاثاء للاجتماع مع سلطات إنفاذ القانون المحلية ومسح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب الأخيرة".

وردا على سؤال حول إمكانية زيارة كينوشا في وقت سابق السبت، خلال حدث في تكساس، قال ترامب إنه من المرجح أن تحدث.









وأضاف: "ربما لذلك، لقد حققنا نجاحًا هائلًا كما تعلم، لقد تمكنا أخيرًا من الحصول على موافقة السلطات المحلية لإرسال الحرس الوطني".









واندلعت الاحتجاجات ضد الظلم العنصري الأسبوع الجاري في ولاية ويسكونسن وأماكن أخرى في الولايات المتحدة بعد إطلاق النار على الأمريكي الأفريقي جاكوب بليك البالغ من العمر 29 عامًا في ظهره عدة مرات من قبل ضابط شرطة في كينوشا.









الحادث، الذي وقع في 23 أغسطس، ترك بليك مشلولًا.









ووفقًا لجمعية شرطة كينوشا المهنية، قاوم بليك الاعتقال بقوة ورفض إلقاء السكين التي كان يحملها.









وخلال احتجاجات الأسبوع الجاري في كينوشا، قتل شخصان وأصيب آخر في إطلاق نار، وتم القبض على كايل ريتنهاوس، البالغ من العمر 17 عامًا، من سكان إلينوي، فيما يتعلق بهذا إطلاق النار المنفصل.









وتم نشر أكثر من 1000 من أفراد الحرس الوطني للمساعدة في استقرار الوضع في كينوشا.







