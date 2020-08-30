في 48 ساعة.. سيلينا جوميز تحقق 110 ملايين مشاهدة بأغنية ice cream.. فيديو

حقق كليب 'Ice Cream للنجمة العالمية سيلينا جوميز و black pink رقما قياسيا بتحقيق 110 ملايين مشاهدة في يومين عبر موقع يوتيوب.





وظهرت سيلينا جوميز في بداية الكليب كبائعة "آيس كريم"، يما ظهرت عضوات black pink وهن يلعبن ويمازحن بعضهن البعض في أجواء مبهجة ومرحة.





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واتخذت النجمة العالمية سيلينا جوميز إجراءً قضائيًا ضد إحدى شركات ألعاب الهاتف المحمول التي تحمل اسم Clothes Forever — Styling Game برفع دعوى تطالب بتعويض 10 ملايين دولار أمريكي بسبب استخدام صورتها واسمها دون الحصول على إذن منها.



