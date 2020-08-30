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فن

بنشر صورة جديدة.. هبة مجدي تتألق في أحدث ظهور لها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هبة مجدي، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت هبة مجدي في الصور بإطلالة جديدة، حيث اعتمدت على المكياج الناعم الهادئ، وتركت شعرها منسدل على كتفيها.

ويعرض حاليا  لـ هبة مجدي مسلسل "الأخ الكبير" على قناة "cbc"، بطولة محمد رجب، أشرف زكي، عبير صبري، دينا فؤاد، هبة مجدي، رندا البحيري، محمد عز، أحمد حلاوة، محمود حجازي، هاجر أحمد، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج اسماعيل فاروق وإنتاج سينرجي.

"يذكر أن هبة مجدي قدمت فى رمضان الماضى 2019 مسلسل "طلقة حظ" مع عضو مسرح مصر مصطفى خاطر، وشارك في بطولته محمد أنور وآيتن عامر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين.

كما شاركت فى بطولة مسلسل "ولد الغلابة" بطولة أحمد السقا، يعرض فى رمضان الماضى أيضا 2019، وشارك فى بطولته إنجى المقدم، كريم عفيفى، صفاء الطوخى، محمد ممدوح، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامى.
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صباح الورد عليكم 🌹

A post shared by Heba Magdi (@heba_magdi) on

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