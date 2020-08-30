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حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم ببنها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:38 ص
تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
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إبراهيم الهواري
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بمنطقة الرياح التوفيقي بأتريب بمدينة بنها في القليوبية ، وجرى نقل الجثث والمصابين الى مستشفى بنها الجامعي، وتولت النيابة التحقيق. 

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عبد العظيم سعيد، مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد تلقيه بلاغًا بوقوع حادث على الرياح التوفيقي اتجاه موقف بنها العمومي بمنطقة أتريب. 

وعلى الفور انتقلت القوات لموقع الحادث وبالفحص تبين أن الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة لسيارة كان يستقلها 5 شباب، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق واصطدم بأحد أعمدة الإنارة الموجودة بمنصف الطريق. 

وأسفر الحادث عن مصرع  شخصين وإصابة 3 آخرين وتم نقلهم لمستشفى بنها الجامعى لتقديم العلاج اللازم وتم نقلهم فيما بعد للعناية المركزة.

من جانبها قامت قوات الشرطة برفع الحادث عن الطريق وتحرير المحضر اللازم للحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق بالواقعة.
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