صورناه عشان نهدده.. تفاصيل تعدى طفلين جنسيا على زميلهم فى شبرا الخيمة

حادثة جديدة تؤكد الخلل الاجتماعي والسلوكي نتيجة الاستخدام الخاطئ لوسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت بطلها طلفين بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية استدراجا أحد زملائهم للتعدى عليه جنسيا عقب مشاهد مقاطع إباحية على الإنترنت . الإنترنت









الطفلان" محمد .م" 15 سنة و" حسن.ا" 14 سنة لم يرحما توسلات زميلاهما حيث قاما بتعذيبه والتعدى عليه جنسيا عدة مرات داخل شقة أحدهما وتركاه فى حالة إعياء وفرا هاربين.





تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأقر أحدهما أنه قام باستدراج المجني عليه داخل شقته ليمارسا الجنس معه من أجل المتعة فقط دون تعذيبه.





وأكد أن والديه منفصلان منذ فترة وهو يسكن مع والدته تغيب عن المنزل لفترات طويلة ومن ثم يشعر كثيرا بالملل ما يجعله يشاهد مقاطع جنسية من خلال الإنترنت وهذا ما جعله يفكر كثيرا في تقليد هذه المشاهد على الطبيعة.





وتابع أنه وصديقه قاما بممارسة الجنس مع المجني عليه بعد توثيقه بالحبال ثم قاما بتصويره عاريا وتهديده بعدم الإبلاغ عن الواقعة .





تم نقل المجني عليه للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بعرض المجني عليه على الطب الشرعي والذي أكد في تقريره وجود اعتداء جنسي وآثار تعذيب وجروح نتيجة توثيقه بالحبال.





تلقى قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من شخص يدعى "ح" يتهم فيه طفلين بالاعتداء الجنسي على نجله وتصويره عاريا داخل شقة بشبرا الخيمة وتركه في حالة إعياء شديدة.





وفي أحد الأكمنة أُلقي القبض على المتهمين وهما"محمد .م" 15 سنة و" حسن.ا" 14 سنة وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة وتولت النيابة التحقيق.