الإعدام شنقا لـ موظف ونجليه قتلا إمام وخطيب مسجد بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب ، وعضوية المستشارين بلال ابو السعود وسامح عبد الغنى، وبحضور عادل مختار وكيل النيابة بامانة سر كمال جاويش، بالاعدام شنقا لموظف ونجليه لقيامهم بقتل امام وخطيب بالاوقاف ، واصابة نجله فى قرية المريج بشبين القناطر ، حيث انهالوا عليهما ضربا بفاس وشوم وسط الزراعات ، ما ادى الى مصرع الاول واصابة الثانى بجروح وكسور فى انحاء الجسد بسبب خلافات سابقه بينهم.









ترجع اوراق القضية عندما تلقت مديرية امن القليوبية، اشارة من مستشفى شبين القناطر العام بوصول كلا من " سعيد م ع " امام وخطيب ومفتش بالاوقاف جثه هامده اثر تهشيم فى الراس واصابة نجله ويدعى " مصطفى " بجروح بالراس وكسور فى انحاء الجسد.





وعلى انتقل على الفور مدير مباحث القليوبية ورئيس المباحث الجنائية وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعه كلا من " ع ج م " موظف ونجليه " ع ع " و " م ع " هارب.





وتبين وجود خلافات سابقه بين المتهمين والمجنى عليهما فانتظر المتهمين حتى انتهى المجنى عليه من صلاة الجمعه وتربصوا لهما فى احد الزراعات اثناء ذهابهما الى ارضيهما الزراعيه وانهالوا عليهما ضربا بالفأس والشوم ما ادى الى مصرع الاول واصابة نجله.





وفى احد الاكمنه القى القبض على المتهمان الاول والثانى بينما تبين هروب الثالث وارشدا المتهمان على الادوات المستخدمه فى الواقعه عبارة عن "فأس وشوم " وتولت النيابة التحقيق فامرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمه فقضت المحكمه بحكمها السابق.