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حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .. صور

الأحد 30/أغسطس/2020 - 12:13 م
عناصر إجرامية
عناصر إجرامية
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مصطفى الرماح
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء (4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط – لإثنين منهم معلومات جنائية ) .
         
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى وصول القوات بالقرب من مكان اختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف. 


 أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية  إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته.. عُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية  و 5 خزن - 120 طلقة من ذات العيار - 2 دانة - تليسكوب قناصة) .. بتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (10 فرد محلى - مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين ومعاونيهم وما بحوزتهم ومن أسلحة.
مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .. صور
مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .. صور
مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .. صور
مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .. صور
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