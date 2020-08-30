تحت شعار سفراء ضد الفساد.. «الشباب» تنفذ ندوة تثقيفية للطلائع في الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة، لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة بهدف الوصول إلى الشباب بمختلف فئاتهم العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.





وفي هذا الإطار أكد وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة ، أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، قامت إدارة الطلائع بالمديرية بتنفيذ ندوه تثقيفية عن مكافحة الفساد تحت شعار "سفراء ضد الفساد" بحضور 35 طليع وطليعه من مختلف مراكز الشباب وذلك بمركز شباب إكوه التابع لإدارة شباب ديرب نجم، بعد تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورنا المستجد.

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وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلي قيام مجموعة من الطلائع ( السفراء والمساعدين) بإلقاء الندوة والتي دارت حول عدد من المحاور الرئيسية لمحاربة الفساد مثل ( نبذ العنف - محاربة الغش - عدم التمييز - الحد من التحرش - المسئولية - مواجهة الشائعات - الحفاظ على الممتلكات العامة) لتوعية الطلائع بمفهوم الفساد وأنواعه وأسبابه، ومظاهر الفساد ومخاطره.





وأكد وائل الألفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أنه يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتحقيق رؤية مصر 2030 نحو تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.