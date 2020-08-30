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محافظات

فحص 2000 مواطن ضد فيروس كورونا من المسافرين للخارج بالمعمل الإقليمي بالزقازيق

الأحد 30/أغسطس/2020 - 10:25 ص
الفحص ضد فيروس كورونا
الفحص ضد فيروس كورونا
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لعدد ٢١١٤ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتي الآن وذلك في خلال شهر، حيث تم بدء العمل يوم ٢٩ يوليو الماضي، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

 

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية في بيان الأحد، إنه يأتي هذا بناء علي تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الإختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءًا من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني:  https://clab.mohp.gov.eg/علي الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة

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