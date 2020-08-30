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تعليم

لخدمة المناطق والقرى الأشد احتياجًا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مطروح

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:49 م
قافلة طبية ومجتمعية
قافلة طبية ومجتمعية شاملة
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أحمد بسيوني
تنظم جامعة الإسكندرية قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلي مدينة مرسي مطروح ومنطقة سيدي براني والسلوم وواحة سيوة في الفترة من 1-8 سبتمبر القادم.

وقال الدكتور عبد المنعم فوزى رئيس لجنة القوافل المجتمعية بجامعة الإسكندرية إن القافلة تهدف إلى خدمة المناطق والقري الأشد إحتياجًا لا سيما في ظل تحديات فيروس كورونا المستجد والآثار المترتبة عليه وأضاف أن القافلة تشمل تخصصات أطفال ونسا وتوليد وجلدية و باطنة وتوزيع الأدوية و المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أتباع كافة الإجراءات الاحترازية كما تقدم القافلة دعم مادي ومواد غذائية ولحوم والبان أطفال مقدمة من عدد من الجمعيات الخيرية وبنك الكساء والطعام.

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وتشمل القافلة جانب خدمي بدأت  أعماله بالفعل  للصيانة اللازمة للمدارس بالقري وصيانة الأسقف ودورات المياه وأعمال الكهرباء وتزويدها بالمستلزمات الدراسية وتخت لعدد 10 مدارس ،شراء فرش جديد للمساجد  كما يتم إنشاء 7 خطوط مياه لقري الشباب والزويدان بطول 2600 متر، وتوزيع المواد والمطهرات والملابس والأحذية والأثاث علي أكثر من 2000 أسرة وطالب.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية وفي إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع قيادة المنطقة الغربية العسكرية.
لخدمة المناطق والقرى الأشد احتياجًا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مطروح
لخدمة المناطق والقرى الأشد احتياجًا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مطروح
لخدمة المناطق والقرى الأشد احتياجًا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مطروح
لخدمة المناطق والقرى الأشد احتياجًا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مطروح
لخدمة المناطق والقرى الأشد احتياجًا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مطروح
لخدمة المناطق والقرى الأشد احتياجًا.. جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية ومجتمعية شاملة إلى مطروح
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