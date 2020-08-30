مصر الجديدة بقيادة السيسي.. مشروعات تنموية تضع الإسكندرية على الخريطة الاقتصادية.. شاهد

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددًا من المشروعات القومية فى محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط اليوم السبت، وهي محور المحمودية الجديد، ومشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، ومشروع محطة مياه ومعالجة الصرف الصحي بمدينة برج العرب ومجمع صوامع برج العرب، بالإضافة إلى مسجد الفريق عبدالمنعم رياض، وهو تحفة إسلامية معمارية جديدة على أرض الإسكندرية.

محور المحمودية الجديد

"محور تنمية المحمودية مش طريق.. دا محور تنموي متكامل.. تجاري وإداري واجتماعي وسكني" هكذا وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع "تنمية محور المحمودية"، أو شريان الأمل الذي يستهدف فتح روافد ومنافذ جديدة تخدم أهل الإسكندرية.

قبل سنوات معدودة، كانت "ترعة المحمودية" مستنقعا مليئا بالقمامة والقاذورات، ومرتعًا للباعة الجائلين، والأسواق العشوائية، واليوم تفتخر عروس البحر بأكبر مشروع قومي يتحقق بفضل سواعد مصرية 100%، فالجهة المنفذة للمشروع هي المنطقة الشمالية العسكرية، والاستشاري العام كلية الهندسة، وجميع الشركات العاملة في المشروع شركات مصرية.

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مشروع تنمية المحمودية أو "شريان الأمل" هو شريان الحياة الجديد للتنمية لكل أهالي المحافظة، ويتضمن إقامة محور مروري جديد يضاهي كورنيش الإسكندرية بطول 21.1 كيلو متر، ويسع من 6 إلى 8 حارات مرورية في كل اتجاه، وذلك بردم وتغطية المجرى المائي لترعة المحمودية من خلال خطوط مواسير مدفونة ذات قطر كبير.

ويبدأ المشروع من الحدود الإدارية للإسكندرية بالكيلو 56 "مخرج ترعة راكتا" شرقا وحتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77.1 غربًا، ويخدم 4 أحياء ذات كثافة سكانية عالية هي "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول". ويضم المشروع ثلاث قطاعات، يتخللها كباري لعبور السيارات حيث يتضمن المشروع إنشاء 6 كباري.

وتضمن المشروع إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص، وربط المحور المروري الجديد بـ ٢٥ محورًا فرعيًا في نطاق الإسكندرية، كما تضمن المشروع إنشاء أول شبكة صرف مطر منفصلة تماما عن محطات الصرف الصحي، للعمل على منع ارتفاع مناسيب المياه بالمحطات خلال موسم الأمطار.

ويساهم هذا المشروع العملاق في تدعيم السياحة داخل الإسكندرية، عن طريق حل أخطر مشكلة تواجه المدينة وهي التكدس المروي، وإنشاء مجتمعات عمرانية وصناعية جديدة في المناطق ذات الكثافة الضعيفة، بالإضافة إلى لسيطرة والحد من نمو المناطق العشوائية، وتفعيل نظام النقل الجماعي باستخدام أحدث النظم العالمية لتقليل التكدس بالمواصلات.

وقال الكيميائي محمد البنا لـ"صدى البلد"، وهو خبير استشاري في الكيمياء الصناعية: "إنني بصفتي أحد أبناء الثغر الباسم وعروس البحر الأبيض المتوسط لا أستطيع أن أعبر عن مدى سعادتي اليوم بافتتاح المشروعات القومية بالإسكندرية، خاصة محور المحمودية والذي يعتبر قبلة حياة لأبناء مدينة الإسكندرية، فهو شريان يسهم إسهاما كبيرا في حل الأزمة المرورية والقضاء على الازدحام وإعادة الرونق الحضاري للمحافظة بما يليق بأهل محافظة الإسكندرية الكرام".

وأضاف البنا أن المحور يعمل على توفير الوقت والجهد واستهلاك الوقود ورفع المستوى المعيشي لقاطني المناطق التي يمر بها هذا الشريان الحيوي، والذي يفتتح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي أهمية كبيرة بالإسكندرية، باعتبارها العاصمة الثانية وأهم مدن الجمهورية.

وأكد ماجد جمال، محامٍ، أن المحور حقق طفرة في مشروعات الطرق والنقل بالإسكندرية، وغير من شكل الطريق والمحافظة تغييرًا كاملًا من طريق غير آدمي وغير مناسب لا للمواطنين ولا السيارات إلى محور عالمي يضاهي في تنفيذه أفخم الطرق في أي دولة أخرى.

وقال إن المحور نجح في اختصار الوقت بصورة كبيرة، فالآن تستطيع الوصول إلى أي مكان بسهولة، خاصة المنطقة المتاخمة للوكالة بالحضرة، بالإضافة إلى عنصر الأمان الموجود في كباري المشاة المنتشرة بطول المحور، بدلًا من المعديات التي كانت موجودة في ترعة المحمودية سابقًا.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده الدؤبة واهتمامه الكبير بمدينة الإسكندرية، بعد افتتاح هذه المشروعات العملاقة والتي غيرت من شكل المدينة ووضعتها على مصاف المدن الكبرى العالمية سياحيًا واقتصاديًا واستثماريًا.

مجمع صوامع عالمي ببرج العرب

يأتي افتتاح مشروع محطة مياه ومعالجة الصرف الصحي بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لإعادة تأهيل وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي والصناعي ببرج العرب بنظام برك الأكسدة.

ويتضمن المشروع إنشاء 6 أحواض برك أكسدة (3 صرف صناعى ، 3 صرف سكنى) وتشمل خطوط الربط 800 مم زهر مرن وغرف المحابس، وإعادة تأهيل 18 حوض بمحطة المعالجة منهم 9 أحواض سكنى و9 صناعي.

كما يشمل خط انحدار مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 4.42 كم من محطة معالجة الصرف وحتى محطة طلمبات ك 34.5، وخط الطرد مواسير خرسانة مسلحة سابقة الإجهاد قطر 1000 مم بطول 10.5 كم.

وفي برج العرب أيضًا، افتتح الرئيس السيسي مجمع صوامع برج العرب، والذي يستقبل 200 طنًا في الساعة، ويتبع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

ويعتبر المجمع أحد أكبر صوامع تخزين الغلال بمصر بسعة تخزين تبلغ 90 ألف طن، ويتكون من 18 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن ونفذه شركة المقاولون العرب فرع الإسكندرية، بالتعاون مع إدارة الورش والمصانع المركزية بشبرا، ويقلل المشروع من القمح الهالك بنسبة 10%.

مشروع "انربك" لانتاج البنزين عالي الأوكتين

ضمن عدد من المشروعات القومية بعروس البحر المتوسط، افتتح الرئيس السيسي مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين 92، 95 بشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، حيث أزال الكيميائي عصام شاهين، رئيس الشركة، وغادة عبدالحميد، مدير المشروع الستار أمام الرئيس السيسي عن مشروع توسعات انربك.

ويعتبر المشروع من أهم المشروعات التي نفذتها وزارة البترول في إطار برنامج تطوير صناعات التكرير الذي يتضمن عددًا من المشروعات الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز فضلًا عن توفير المنتجات البترولية بأعلى مواصفات الجودة وبما يلائم المعايير العالمية.

وتقدر استثمارات المشروع بنحو 219 مليون دولار، وتم تنفيذه في خلال عامين، ويسهم في إضافة طاقات إنتاجية جديدة من البنزين عالي الأوكتين من خلال زيادة الإنتاج إلى 700 ألف طن سنويًا ليصل الإجمالي إلى حوالي 1.5 مليون طن سنويًا توجه للسوق المحلى بالإضافة الى انتاج كميات من البوتاجاز والهيدروجين.

كما يعتبر من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة والتي تسهم فى تأمين جانب كبير من احتياجات السوق المحلى من إمدادات الوقود فضلًا عن ترشيد فاتورة استيراده. وقد تم تنفيذ المشروع بكفاءة عالية بواسطة شركات مصرية رائدة في تصميم وتنفيذ المشروعات البترولية حيث قامت شركة انبى بأعمال المقاول العام للمشروع وشركة بتروجت بأعمال التركيبات.

تحفة إسلامية معمارية جديدة

وفي منطقة سموحة الجديدة، وتحديدًا منطقة الغابة الترفيهية، افتتح الرئيس السيسي مسجد الفريق عبدالمنعم رياض تخليدًا لذكرى هذا القائد العظيم، ويقع المسجد على مساحة ١٠٫٤ فدان بالغابة الترفيهية أمام مبنى محافظة الإسكندرية الجديدة وبجوار فرع نادي الاتحاد السكندري بسموحة.

ويعتبر المسجد صرح إسلامي جديد يتميز بطرازه المعماري الإسلامي الفريد، ويقع المسجد على مساحة 2135 مترًا مسطحًا، يتسع لنحو 1800 مصل، ويضم 3 مبان، عبارة عن 22 قاعة عزاء، 11 للرجال، و11 للنساء تتسع لنحو 3500 فردًا، وعلاوة على ذلك يوجد ممشى خاص للجنازات بطول 75 مترًا.