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محافظات

إزالة 21 حالة بنصر النوبة.. محافظ أسوان: توجيهات الرئيس واضحة في مخالفات البناء .. فيديو

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:54 م
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن توجيهات ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء إفتتاحه لعدد من المشروعات بمحافظة الإسكندرية واضحة وصريحة فيما يخص مخالفات البناء، خاصة أن مصر دولة قانون، حيث أن أي شخص سيفكر في مخالفته سيقع تحت طائلته بمنتهى القوة والعنف أى أن كان الشخص المتعدي.

وأوضح اللواء أشرف عطية بأن هناك تنسيق مع اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة على الأرض.

وقال المحافظ بأنه يتم تنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات للحفاظ على أراضي الدولة وفرض سيادة القانون ، وهو الذى يرفع الروح المعنوية للمواطنين الشرفاء.

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وكشف أشرف عطية بأنه فى هذا الإطار تم إزالة 6 حالات تعدى  بدائرة مركز نصر النوبة ، بجانب تنفيذ الإزالة الفورية لـ 15 حالة تعدى وذلك بإجمالى 10 ألاف و 515 م2 وذلك وسط مشاركة للعاملين بالوحدة المحلية ، وأيضًا للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان .

وأشار محافظ أسوان إلى أنه سيتم الضرب بيد من حديد وتحويل المتعدين للنيابة العسكرية لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بهدف الحفاظ على كل شبر من أرض مصر .
إزالة 21 حالة بنصر النوبة.. محافظ أسوان: توجيهات الرئيس واضحة في مخالفات البناء .. فيديو
إزالة 21 حالة بنصر النوبة.. محافظ أسوان: توجيهات الرئيس واضحة في مخالفات البناء .. فيديو
إزالة 21 حالة بنصر النوبة.. محافظ أسوان: توجيهات الرئيس واضحة في مخالفات البناء .. فيديو
إزالة 21 حالة بنصر النوبة.. محافظ أسوان: توجيهات الرئيس واضحة في مخالفات البناء .. فيديو
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