شاهد.. عطية يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق مدينة أسوان

تواصل كافة الجهات والأجهزة المعنية بمحافظة أسوان أعمالها المستمرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية وإتخاذ الإجراءات المشددة حيال المتعدين وتحويلهم للنيابة العسكرية وذلك ضمن الموجه الـ 16 تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وتابع اللواء أشرف عطية جهود الحملة المكبرة التى نظمتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بنطاق أحياء شرق والصداقة الجديدة والتى أسفرت عن تنفيذ 25 قرار إزالة على مساحة 5 آلاف م2.





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كما تم تنفيذ 16 قرار إزالة تعد مخالفة وذلك داخل حى الصداقة ، فيما تم تنفيذ 44 قرار إزالة فورى وإداري داخل حي شرق، وذلك على مساحة 12 ألفا و 480 م2.





وشارك في أعمال الحملة العاملين بالوحدة المحلية ورؤساء الأحياء بمعاونة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أشرف إدريس، مساعد مدير الأمن.



