مواقع أسوان السياحية والأثرية جاهزة لاستقبال الزائرين أول سبتمبر

جهود متواصلة ومستمرو تبذلها كافة الأجهزة المعنية داخل نطاق محافظة أسوان بهدف إنهاء الإستعدادات المختلفة لعودة الحركة السياحية وإستقبال الزائرين والسائحين إعتبارًا من أول شهر سبتمبر القادم.





من أبرز الأماكن والمواقع السياحية والأثرية التى أستعدت وأصبحت جاهزة لذلك هى الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان حيث قال المهندس حسين جلال رئيس الهيئة بأن السد العالى والمركز الثقافى الإفريقى ( متحف النيل) سابقًا قد أتموا إستعدادهم لإستقبال الزوار والسائحين من جميع الجنسيات فى أول سبتمبر القادم تنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بإعادة فتح المواقع السياحية والأثرية بمحافظة أسوان.





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وأشار المهندس حسين جلال بأن الهيئة ستلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية على الزائرين سواء فيما يتعلق بإرتداء الكمامة وأيضًا الإلتزام بمسافات التباعد الإجتماعى، هذا بالإضافة إلى الإستمرار فى تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير لمواقع الزيارة وغير ذلك من إجراءات بهدف العمل على منع تفشى وباء كورونا المستجد.





وأوضح حسين جلال بأنه تم الإنتهاء من الإستعدادات الخاصة بإستقبال الزوار فى السد العالى وذلك تم من خلال رصف ورفع كفاءة جسم السد بإشراف المهندس مصطفى جاد مدير عام الصيانة بالسدالعالى، مع وضع العلامات الإرشادية والتخطيط بمنطقة المشاهدة على جسم السد ، بجانب رفع كفاءة الحديقة خلف السد ، وإعادة تأهيل دورات المياه.



