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محافظات

لغسيل الشبكات بالكلور.. انقطاع المياه عن مدينة القناطر غدا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 01:35 م
قطع المياه عن مدينة
قطع المياه عن مدينة القناطر لأعمال غسيل الشبكات بالكلور
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية عن قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية غدا الاثنين، من الساعة العاشرة مساء وحتى الساعة الرابعة فجر يوم الخميس.

وقالت شركة مياه القليوبية إن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال غسيل الشبكات بأسرع وقت ممكن وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخرى كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرية خلال فترة الانقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للإبلاغ عن أي أعطال أو طوارئ قد تحدث على مدار 24 ساعة.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية لعدد من مشروعات المياه والصرف الصحى لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ.
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