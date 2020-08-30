4 سنوات.. أحمد مجاهد يكشف إنجازات مجلس هاني أبوريدة في الجبلاية

سلط المهندس احمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق الضوء على الإنجازات التي تحققت في عمر مجلس الإدارة السابق برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.





قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك « خلال الفترة من ٣٠ أغسطس ٢٠١٦ إلي ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠، أربع سنوات مضت على انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم و تكون مجلس ادارة الاتحاد من المهندس هاني ابوريدة و أحمد مجاهد و مجدي عبد الغني و كرم كردي و عصام عبد الفتاح و سيف زاهر و خالد لطيف و حازم امام و محمد ابوالوفا بالاضافة لحازم و سحر الهواري قبل استقالتهما » .





تابع عبر صفحته علي « الفيس بوك » قائلًا : حقق المجلس خلالها الكثير من الانجازات ابرزها:-





الحصول على المركز الثاني في كأس الامم الإفريقية في الجابون ٢٠١٧ بعد غياب ثلاث دورات متتالية

الوصول و المشاركة في كأس العالم روسيا ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ سنة

الحصول على حق استضافة كأس الامم الافريقية ٢٠١٩ و بطولة افريقيا تحت ٢٣ سنة المؤهلة للاوليمبياد.





اضاف قائلًا «البدء في تطوير مركز المنتخبات الوطنية و تشييد مبنى جديد للاتحاد و بتمويل مشترك مع الفيفا وغيرها الكثير و الكثير من الاعمال »





واوضح انه اقيمت انتخابات تكميلية للاتحاد في ٢٠١٨ و انضم للمجلس أحمد شوبير بديلا لحازم الهواري و دينا الرفاعي بديلة لسحر الهواري.



