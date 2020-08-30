ندوة حول تأثير الميديا على الحركة الثقافية والفنية بثقافة الإسكندرية

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من اللقاءات الأدبية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأقام قصر ثقافة برج العرب اللقاء الأسبوعي لنادي الأدب ناقش خلاله الشعراء الحضور كيف يتم تحويل العمل الشعري المسرحي إلى عمل تليفزيوني، كما عقد نادي أدب قصر ثقافة مصطفى كامل اجتماعه لمناقشة أعمال الأعضاء.





ونظم قصر ثقافة الشاطبي أمسية بعنوان "لقاء المبدعين" أدارها الشاعر أحمد يحيي، تم خلالها اكتشاف مواهب لعدد من الأطفال والشباب في مجالات الشعر، الغناء والعزف، كما ألقى عددًا من الشعراء الحضور مجموعة من القصائد الشعرية منها اتى بالنور للشاعر أيمن عز الدين، متكدبنيش لحسن الطواب، ولفي ودوري للشاعر إبراهيم بدر.





وتم عقد ندوة بعنوان "تٱثير الميديا علي الحركة الثقافية والفنية" بحضور الشاعر جلال أبو خليفة، تحدث خلاله عن دور الميديا في التعارف بين الشعراء و انتشار الشعر، بينما ناقش هشام جمعه ايجابيات وسائل الاتصال واختتم اليوم بإلقاء بعض القصائد منها رقصة سلو للشاعر محمد فراج وإسكندرية التاريخ لعبده مصطفى.