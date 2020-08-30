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حوادث

مجلس الدولة ينهي نزاعا بين التعليم والتأمين الصحي على مليون جنيه

الأحد 30/أغسطس/2020 - 02:58 م
مطرقة
مطرقة
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كتب محمد زهير
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم "إدارة ابشواي التعليمية" بأداء مبلغ مقداره مليون 611 ألفا و632 جنيها، إلى هيئة التأمين الصحي، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس بمحافظة الفيوم عن الأعوام الدراسية من 2008 إلى 2018.


وذكرت الجمعية في فتواها، أنّه من الثابت من المستندات المعروضة عليها، أنّ المديرية لم تسدد كامل قيمة الاشتراكات السنوية عن  الطلاب خلال الأعوام الدراسية من 2008 إلى 2018 للهيئة العامة للتأمين الصحي، وإنما تبقى عليها مليون 611 ألفا و632 جنيها، ومن ثم يتعين على مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المدارس التابعة للمديرية.


ولا ينال مما تقدم ما ذکرته مديرية التربية والتعليم بالفيوم، من أنّ المبالغ التي لم تسدد تخص الطلاب غير المسددين لهذه الاشتراكات، وأنّ هؤلاء الطلاب لم يتم تحصيل أي رسوم دراسية منهم عن العام الدراسي المذكور.


 وردت الجمعية بأنّه لا يوجد ارتباط بین سداد الرسوم الدراسية وسداد رسوم الاشتركات عن التأمين الصحي، لاختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فضلا عن أن المديرية لم تقدم أي دليل على صحة ما ذكرته، أو ما يفيد ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به، مما يلزمها بدفع المبلغ للهيئة.
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