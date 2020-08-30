AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:16 م
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
عبدالله هشام
تشهد الأندية الأوروبية صراعا شرسا للحصول على اللاعبين المميزين خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات الصيفية، ولعل أبرز صفقات الموسم هو رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة.


  • وكان ميسي أخطر إدارة نادي برشلونة بفسخ تعاقده الممتد حتى صيف 2021 واستعداداته للانتقال لناد جديد خلال الفترة المقبلة، حيث يتنافس عليه مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، حسب تقارير الصحف الأوروبية. 

وبالتالي فتح المجال أمام الجميع للحديث عن خليفة البرغوث في برشلونة، ليكون محمد صلاح أقرب المرشحين للانضمام للنادي الكتالوني لتعويض غياب نجمه.


ونرصد لكم خلال التقرير التالي 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة.

- الانتقال إلى برشلونة:
أصبح المجال مفتوحا أمام محمد صلاح للانتقال إلى فريق برشلونة في ظل رحيل نجمه الأول ليونيل ميسي وسعي الفرعون المصري للوصول إلى إنجاز جديد وتجربة فريدة من نوعها ضمن أحد أكبر الأندية في العالم.


وحسب تقارير الصحف، فإن صلاح أحد المرشحين بقوة لشغل مكان ميسي في برشلونة، خصوصا أن المدير الفني الجديد كومان يعتمد على اللاعبين أصحاب السرعات العالية من نوعية الفرعون.


- البقاء في ليفربول:
يبدو أن تجربة كوتينيو وانتقاله من فريق ليفربول إلى برشلونة وبعدها عدم المشاركة بشكل أساسي ورحيله على سبيل الإعارة لنادي بايرن ميونخ ما زالت تتردد في أذهان نجوم الريدز، خصوصا أن المدرب حذره من الرحيل لأنه سيصبح لاعبا عاديا في الفريق الإسباني، بينما يمكن أن يكون نجما في إنجلترا.


وبالتالي يخشي صلاح أن يكون مصيره نفس المصير الحالي لـ زميله السابق كوتينيو الذي يبحث عن نادٍ حاليا ويصبح أمام اختيار واحد وهو الاستمرار في إنجلترا.
 

- عرض يوفنتوس 
ترددت أنباء قوية عن تقديم فريق يوفنتوس الإيطالي عرض لـ ليفربول للحصول على خدمات النجم المصري محمد صلاح لتدعيم خط الهجوم، خصوصا بعد اقتراب رحيل ديبالا وكريستيانو رونالدو، مما يجعل المدير الفني الجديد بيرلو يرغب في ترميم خط الهجوم بهداف الدوري الإنجليزي مرتين بجانب أن له تجربة قوية في إيطاليا مع روما وفيورنتينا. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوتينيو يتوسل لإدارة ليفربول من أجل العودة لصفوف الفريق

كريستيانو رونالدو إلى نيوكاسل.. 5 صفقات تشعل الميركاتو الصيفي في أوروبا

أبرزهم رونالدو وجريزمان.. صفقات تجمدت بعد تراجع السعودية عن شراء نيوكاسل

3 سيناريوهات تحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول خلال الميركاتو الصيفي

بعد أنباء رحيله.. 3 مرشحين لخلافة ميسي في برشلونة

ضحايا ميسي.. 3 نجوم يستفيدون من رحيل «ليو» عن برشلونة

ترشيحاتنا

اليونان تهدد أردوغان في عرض المتوسط: قوتنا في الاتفاق مع مصر

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

الناس راضية على أدائنا.. الإسكان تعلن التقدم لوحدات بـ 4 محافظات بتقسيط 20 سنة

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود

بعد طلب تعديله.. 3 شروط للخروج على المعاش المبكر.. تفاصيل

بحجم عمارة شاهقة.. ناسا تحذر من كويكب يقترب من الأرض أول سبتمبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

مستوحاة من الماضي.. سوسن بدير تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير