بين اللائحة والتصويت.. نجوم خانتهم الكرة الذهبية أبرزهم إبراهيموفيتش والغزال الفرنسي

يأتي حلم الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم على قمة أولويات كل نجم كرة قطع مشوار طويل مع الساحرة المستديرة وحصد من الألقاب الفردية والجماعية ما يؤهله للفوز بالجائزة الاكبر والاشهر في عالم كرة القدم وهي الكرة الذهبية.





اللائحة تظلم نجوم خارج القارة العجوز

وعلى مدار أكثر من 50 عامًا نجح لاعبين وفشل اخرين في الوصول الى منصة التتويج الخاصة بـ"البالون دور" واعتلاء عرش العالم في اللعبة الشعبية الأولى ، كونها تُمنح من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم، وظلمت اللائحة العديد من النجوم خارج أوروبا حيث بدأت بمنحها للاعبين الأوروبيين فقط في عام 1956 ثم حصلت بعض التعديلات عليها لتُمنح لأي لاعب يلعب في الدوريات الأوروبية منذ عام 1995





البالون دور للأوروبيين فقط

ونرصد لكم ابرز النجوم الذين لم يحالفهم الحظ في نيل لقب أفضل لاعب في العالم ، البداية كانت في عصر ما قبل الاحتراف الحقيقي و حقبة خمسينيات وستينيات القرن الماضي حيث توهج المجري بوشكاش رفقة منتخب المجر و الجوهرة السمراء بيليه مع منتخب البرازيل بتتويجه بكأس العالم في ثلاث مناسبات أعوام 1958 و 1962 و 1970 و الداهية الأرجنتيني دييجو مارادونا خلال حقبة الثمانينات مع منتخب التانجو وتتويجه بمونديال 1986 وكأس الاتحاد الاوروبي مع نابولي عام 1989 ، ومنعت القوانين وقتها اللاعبين غير الأوروبيين من الفوز بالجائزة .





تيري هنري وباولو مالديني

وخلال العصر الحديث لم يحالف التوفيق المدافع الإيطالي الشهير باولو مالديني من حصد الجائزة وهو الذي تألق ولمع مع ميلان الإيطالي وحصد لقب دوري ابطال اوروبا خمس مرات ، نفس الأمر مع الغزال الفرنسي تييري هنري الذي حقق مع ارسنال الانجليزي لقب الدوري مرتين وحصدا مع الديوك الفرنسية كاس العالم عام 1998 ويورو اوروبا عام 2000 ، ووقفت الجائزة ايضا ضد مواطنه تريزيجيه الذي حقق مع يوفنتوس الايطالي لقب الدوري في اربع مناسبات وصاحب هدف الفوز لفرنسا على ايطاليا في نهائي يورو 2000 .





عصر ميسي و رونالدو

ومع احتكار الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو لكل الألقاب الفردية والجماعية في أوروبا مع انديتهم برشلونة وريال مدريد والمان يونايتد ويوفنتوس فشل العديد من النجوم في محاولة الاقتراب من لقب الكرة الذهبية ويأتي على رأسهم بالطبع الهداف السويدي الشهير زلاتان ابراهيموفيتش الذي صال وجال ونجح مع كل الفرق التي لعب لها وحصد ما يقرب من 30 لقب جماعي.

السلطان إبراهيموفيتش

فترة توهج السلطان التي كان يستحق خلالها البالون دور كانت مع ثنائي ميلانو انتر وميلان ومع ممثل العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان حيث سجل في عام 2016 ما يقرب من 35 هدف ليحصد الحذاء الذهبي يفشل في الفوز بالبالون دور ، حيث ان العديد من المدربين لا يحبون التصويت له لتصريحاته الصادمة في حقهم.





ومع ابرا يوجد ايضا الفرنسي ريبيري الذي صنع المجد رفقة فريقه بايرن ميونخ عام 2013 وحصد دوري ابطال اوروبا والدوري الالماني ولكن الجائزة ذهبت لميسي ونفس الامر الارجنتيني دييجو مليتو عام 2010 مع انتر ميلان حيث حصد الدوري الايطالي وكأس ايطاليا والسوبر الايطالي ودوري ابطال اوروبا وكأس العالم للأندية ولقب هداف الدوري وفي النهاية حصد ميسي الجائزة .





لوكا مودريتش وظلم جريزمان

واخيرا خطف أيضا الكرواتي لوكا مودريتش لقب البالون دور عام 2018 بالرغم من نجاح الفرنسي أنطوان جريزمان في الفوز بكأس العالم مع فرنسا والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع أتلتيكو مدريد.





ميسي 2019

وعلى الرغم من عدم حصول ميسي على أي لقب سوى الدوري الإسباني مع برشلونة إلا أن التصويت والجانب التسويقي وضعه على قمة المرشحين للجائزة ليتوج بها للمرة السادسة في تاريخه.