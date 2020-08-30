AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

من قائد تمرد لرئيس دولة.. تعرف على صلاحيات رئيس مالي الجديد

الأحد 30/أغسطس/2020 - 03:03 م
آسيمي غويتا
آسيمي غويتا
Advertisements
أمينة الدسوقى

قاد التمرد العسكري فى البلاد ثم أصبح رئيسا لـ مالي بمقتضي قانون أساسي، هو  آسيمي غويتا الذي ظهر لأول مرة فى 19 أغسطس حيث عرف نفسه لوسائل الإعلام  كرئيس للجنة الوطنية لإنقاذ الشعب.


أصبح هذا الكولونيل آسيمي رئيس دولة مالي بموجب قانون أساسي يعد بمثابة نص دستوري، حيث أعلن ذلك المجلس العسكري الحاكم في مالي، والذي قال إن الهدف من هذه الخطوة الهدف منها مواجهة "الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية".


اقرأ أيضا: 

مالي فى منعطف تاريخي.. الإفراج عن الرئيس المستقيل .. المجموعة العسكرية تقترح تشكيل هيئة انتقالية لثلاث سنوات


يتيح هذا القانون  اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية.


صلاحياته 
يسمح القانون لرئيس المجلس الوطني بتولى مهمات رئيس الدولة  ويجسد الوحدة الوطنية ويضمن الاستقلال الوطني ووحدة الأراضي و"احترام الاتفاقات الدولية، هذا بالإضافة إلى تعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار، كما يوقع رئيس الدولة عل المراسيم التي يصدرها المجلس ويتلقى أوراق اعتماد السفراء الأجانب.


اقرأ أيضا: جالب الشر وداعم الإرهاب.. ماذا يحدث في مالي بعد عامين من زيارة أردوغان؟


من هو غويتا

«أنا العقيد آسيمي غويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب "CNSP"» هكذا عرف الشعب المالي عن غويتا عندما أعلن نفسه أمام وسائل الإعلام قائلا " لم يعد لدينا الحق فى ارتكاب الأخطاء مالي أولا".

تدرب آسيمي غويتا في جيش كاتي Prytanée. مثل العديد من قادة CNSP، فهو أيضًا خريج مدرسة إيما الواقعة فى كوليكورو وبعد تخرجه، عين غويتا فى "سرب الاستطلاع 134 من عام 2002 حتى 2005، ثم تولى بعد غويتا مجموعة قتالية لمكافحة الجماعات الإرهابية وتهريب المخدرات عام 2010.


فى عام 2014 انضم غويتا بعدها إلى القوات الخاصة فى القوات المسلحة المالية، تلقى غويتا تدريبات فى عدة دول أجنبية ففى أغسطس 2016 ، حضر تدريبًا في مركز جورج سي الأوروبي للدراسات الأمنية. مركز مارشال الأوروبي للدراسات الأمنية، وهو جزء من وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الفيدرالية الألمانية، كما تلقى غويتا  تدريبًا من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وكان لديها خبرة في العمل مع القوات الخاصة للجيش الأمريكي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لإنهاء الاحتلال التركي وهزيمة المحتل.. برلمان ومشايخ وجيش ليبيا يطالبون مصر ويمنحون جيشها حق التدخل.. الإمارات تحذر حكومة الوفاق وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

رفض قاطع.. أمريكا تدين انقلاب مالي العسكري

تعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي بسبب التمرد العسكري

الجزائر تدين انقلاب مالي.. تغيير غير دستوري للحكم

بعد التمرد.. آسيمي جويتا ينصب نفسه رئيسا للمجلس العسكري الحاكم في مالي

سيناريوهات المشهد السياسي في مالي بعد الانقلاب العسكري

ترشيحاتنا

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.. بعد قليل

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

أبرز أفلامها حنفى الأبهة.. فيات 131 نجمة الشباك فى التسعينيات.. صور

شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

سعر ومواصفات سوزوكي فيتارا suzuki vitara الجديدة في مصر.. صور

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

لطلاب تنسيق الثانوية العامة 2020.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر هذا الرابط

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تاريخ تويوتا كورولا الأكثر مبيعا على مر التاريخ.. صور

أنيقة وعلى الموضة .. أجمل إطلالات رضوى الشربيني

مستوحاة من الماضي.. سوسن بدير تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير