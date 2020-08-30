معلومة × تمرينة هتخس يعنى هتخس| فيديو





كما تُعالج التمارين حالات السمنة المُفرطة، وتحدّ من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بزيادة الوزن؛ وفق ما أثبته بعض الدراسات والأبحاث.





ومن المعروف أن التمارين الرياضية توفر النشاط البدني واللياقة العالية للجسم، التي تساعد على تحمل الجهد والساعات الطويلة من العمل من دون الشعور بالتعب أو الإرهاق.





ويهمل كثيرين ممارسة التمارين الرياضية حتى ولو لمرة واحدة في الأسبوع، الأمر الذي يتسبب لهم في زيادة الوزن والكسل والخمول، وعدم تحمل الأعمال الشاقة أو المتعبة.

تعد ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومي وسيلة فعّالة للحفاظ على صحة الإنسان الجسدية والنفسية، والسماح لأجهزة الجسم بالعمل بشكل سليم، كما تعد إحدى أنجح الطرق الطبيعية لتنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة العضلات والعظام.