الأولى على الجمهورية في دبلوم الزراعة: أهلي دعموني بعد غلق السناتر بسبب كورونا

قالت الطالبة رشا خالد، الأولى على الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية، إنها شعرت بفرحة ليس لها مثيل، مؤكدة إقامة أهلها الأفراح في جميع أركان المنزل.
وأوضحت رشا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها كانت تذاكر يوميا لمدة 8 ساعات ثلاث مواد دون راحة، حتى تحصل على هذا المركز والمجموع، مشيرة إلى تركيزها على حل امتحانات السنوات السابقة، الأمر الذي ساعدها في معرفة أسئلة الامتحان.
وأكدت أن فترة كورونا أرهقتها نفسيًا في ظل تأجيل موعد الامتحانات، وأن أهلها هم السبب الرئيسي لدعمها حينما أغلقت سناتر الدروس الخصوصية، موضحة أنها ستقدم بكلية الزراعة بجامعة عين شمس.
واعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/ 2020 – الدور الأول.
وصرح الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، بأنه تم إجراء امتحانات الدبلومات هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا المستجد، وقد تقدم لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها 755276 طالبا وطالبة، حضر منهم 752237 موزعين على 2986 لجنة سير امتحان.
وجاءت مؤشرات النتيجة علي النحو التالى:
أولًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الخمس:
عدد طلبة التعليم التجاري (4379) بنسبة نجاح 93.76% بزيادة 7.31% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الفندقي (3735) بنسبة نجاح 66.47% بانخفاض 18.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الزراعي (224) بنسبة نجاح 64.13% بانخفاض 31.27% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الصناعي (7953) بنسبة نجاح 84.29% بانخفاض 2.56% عن العام الماضي.
الإجمالي العام للخمس سنوات (16291) بنسبة نجاح 82.48% بانخفاض 3.99% عن العام الماضي.
ثانيًا: أعداد الطلاب المتقدمين للامتحان ونسب النجاح بمدارس التعليم الفني نظام السنوات الثلاث:
عدد طلبة التعليم التجاري (262334) بنسبة نجاح 58.88% بإنخفاض 4.28% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الفندقي (15680) بنسبة نجاح 79.95% بزيادة 3.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الزراعي (70710) بنسبة نجاح 48.26% بزيادة 5.56% عن العام الماضي.
عدد طلبة التعليم الصناعي (303957) بنسبة نجاح 65.37% بانخفاض 0.81% عن العام الماضي.
الإجمالي العام للثلاث سنوات (652681) بنسبة نجاح 61.26% بانخفاض 1.29% عن العام الماضي.
ثالثًا: التعليم والتدريب المزدوج:
إجمالي أعداد طلبة التعليم والتدريب المزدوج المتقدمين للامتحان لتخصصات التجاري والفندقي والزراعي والصناعي (15507) طالب وطالبة بنسبة نجاح 79.72% بانخفاض 3.77% عن العام الماضي.
رابعًا: الإعداد المهني:
بلغ إجمالي أعداد طلبة (إعداد المهني) المتقدمين للامتحان لتخصصات الفندقي والزراعي والصناعي (70797) طالبا وطالبة بنسبة نجاح 39.65% بانخفاض 2.94% عن العام الماضي.
وأضاف: "وقد تمت مكافحة محاولات الغش وتم تحرير محاضر لأى تجاوزات حدثت أثناء الامتحانات، وقد وافتنا الشئون القانونية بالوزارة بتقرير مفصل عن جميع المخالفات والجزاءات القانونية التي اتخذت بشأنها، حيث تم رصد 841 حالة غش بطرق متنوعة ومخالفات أخرى من بعض الطلاب مما يمثل نسبة 0.1٪ من عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات هذا العام، وكانت نتيجة تحقيقات الشئون القانونية كالتالى: إلغاء جميع الامتحانات لمدة عامين مع الإحالة إلى النيابة العامة لـ 19 طالبا، إلغاء جميع الامتحانات لمدة عام مع الإحالة إلى النيابة العامة لـ 47 طالبا، إلغاء الامتحان في مادة واحدة والسماح للطالب بدخول امتحانات الدور الثانى لـ 151 طالبا".