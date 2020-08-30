الأولى على الجمهورية في دبلوم الزراعة: أهلي دعموني بعد غلق السناتر بسبب كورونا

قالت الطالبة رشا خالد، الأولى على الجمهورية بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة الزراعية، إنها شعرت بفرحة ليس لها مثيل، مؤكدة إقامة أهلها الأفراح في جميع أركان المنزل.









وأوضحت رشا، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنها كانت تذاكر يوميا لمدة 8 ساعات ثلاث مواد دون راحة، حتى تحصل على هذا المركز والمجموع، مشيرة إلى تركيزها على حل امتحانات السنوات السابقة، الأمر الذي ساعدها في معرفة أسئلة الامتحان.











وأكدت أن فترة كورونا أرهقتها نفسيًا في ظل تأجيل موعد الامتحانات، وأن أهلها هم السبب الرئيسي لدعمها حينما أغلقت سناتر الدروس الخصوصية، موضحة أنها ستقدم بكلية الزراعة بجامعة عين شمس.









