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وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.. وتراجع الإجراءات الوقائية بالحجر الصحي بمطار الأقصر الدولي لمواجهة كورونا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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محمد غالي
  • وزيرة الصحة تشدد على حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة تحليل الـ "pcr"
  • وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة استعدادات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد



وصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، منذ قليل، إلى مطار الأقصر الدولي، وكان في استقبالها المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، وذلك في إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة الاستعدادات النهائية تمهيدًا للتشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت فور وصولها للمطار على تفقد الحجر الصحي بمطار  الأقصر الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي  لفيروس كورونا المستجد.


وقال "مجاهد" إن الوزيرة راجعت الإجراءات الوقائية التي يقوم بها الفريق الطبي بالحجر الصحي، مشيدةً بما يقوم به فريق الحجر الصحي بجميع الموانئ والمطارات من جهد كبير في تنفيذ الخطة الطبية للتصدي  للفيروس ومتابعة جميع المسافرين واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.


وأضاف أن الوزيرة شددت على حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة  تحليل الـ "pcr" لفيروس كورونا المستجد، كشرط أساسي للدخول للبلاد، وذلك تزامنًا مع عودة السياحة الخارجية إلى محافظة الأقصر مطلع شهر سبتمبر المقبل، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع وزارتى السياحة والطيران المدني، لاتخاذ الإجراءات الوقائية، والتى منها التباعد الاجتماعي لمنع التكدس، وارتداء الماسكات.


وأشار "مجاهد" إلى أنه من المقرر أن تستمر زيارة الوزيرة للمحافظة ليومين تتفقد خلالهما عددًا من مستشفيات ووحدات طب الأسرة، وتعقد الوزيرة اجتماعًا موسعًا بقيادات الوزارة والمحافظة للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة، لافتا إلى أن الزيارة تتضمن أيضًا متابعة خطة الوزارة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، والاطمئنان على الأطقم الطبية وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة لهم.


جدير بالذكر أن محافظة الأقصر تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس والتي تشمل "الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء"، والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر 2019، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في شهر يوليو من العام الماضي.
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