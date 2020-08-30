AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا.. مفاجأة رمضان صبحي.. ميسي يفسخ تعاقده مع برشلونة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:12 م
موجز الرياضة
موجز الرياضة
Advertisements
محمد السعيد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن منافسه الأهلي لديه أزمات فنية واضحة بعد أن سقطت أعمدة الفريق برحيل عبد الله السعيد ثم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام عاشور.

أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن نادي الزمالك أصبح مهددا بشكل كبير بخسارة المركز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

أكد المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إصابته بفيروس "كورونا" بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية.

أخطرت اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة ، برئاسة الدكتور محمد سلطان مسؤلى نادي الزمالك ، بسلبية مسحة كورونا لـ ٣ لاعبين.

يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل بسبب ارتفاع إصابات كورونا بين صفوف الوداد المغربي .

أخطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة إدارة ناديه بفسخ تعاقده الممتد حتى صيف 2021.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم مرتضى منصور.. وهيدرسفيلد يصدم الأهلي

أخبار ألرياضة.. اشتباه في إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا.. ميسي يقترب من الرحيل عن برشلونة.. أول تعليق من كلوب عقب الهزيمة برباعية

حديث الأب والأبناء.. تعرف على تصريحات رئيس الزمالك ونجليه

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور: الزمالك قادر على شراء ميسي.. طبيب إيفرتون يشيد بتألق صلاح بالفخر.. ومصر تطلب استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة| تفاصيل مرض خالد الغندور.. عرض أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي في الأهلي.. 16 إصابة بكورونا في المصري

أخبار الرياضة| الأهلي مهدد بفقدان 3 نجوم أمام الزمالك.. سر غضب الخطيب الشخصي من رمضان صبحي .. وكومان مدربا لبرشلونة

ترشيحاتنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2020 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم.. بعد قليل

شوبير يمازحه بعصير الحمام.. ميدو يخوض «تحدي دايت» لمدة 21 يوماً

الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة ونسب الرطوبة غدا

انخفاض أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط.. تفاصيل

العبرة بالبركة وليست بالنعمة .. الإفتاء تكشف 10 أسباب تبارك فى رزقك

الثانية على الجمهورية بالدبلوم: الصلاة والقرآن سر تفوقي.. ونفسي أبقى خبيرة اقتصادية

AdvertisementS

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

ضربة موجعة لـ إنبي قبل مواجهة الزمالك بالدوري الممتاز اليوم

أخبار الرياضة| إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا.. مفاجأة رمضان صبحي.. ميسي يفسخ تعاقده مع برشلونة

شوبير: بيراميدز يهدد مشاركة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد

إصابة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفيروس كورونا

الخطيب وأبوتريكة الأبرز.. تكريم لاعبي نادي الـ 100 بوضع أسمائهم على جدران الجبلاية

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة

عليه دفع 700 مليون يورو.. الليجا تنصف برشلونة في أزمته ضد ميسي

مصادر: إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا خلال وجوده في الساحل الشمالي

يحق لهم المشاركة .. طبية الجبلاية تخطر الزمالك بسلبية مسحة ثلاثى الزمالك قبل مواجهة إنبي

عن شائعة تفويت مباراة الزمالك .. حلمي طولان: نخوض مبارياتنا بشرف وأمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء

كاش مايوه.. نسرين أمين بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد