أخبار الرياضة| إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا.. مفاجأة رمضان صبحي.. ميسي يفسخ تعاقده مع برشلونة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن منافسه الأهلي لديه أزمات فنية واضحة بعد أن سقطت أعمدة الفريق برحيل عبد الله السعيد ثم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام عاشور.





