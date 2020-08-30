أخبار الرياضة| إصابة خالد مرتجي بفيروس كورونا.. مفاجأة رمضان صبحي.. ميسي يفسخ تعاقده مع برشلونة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأحد، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن منافسه الأهلي لديه أزمات فنية واضحة بعد أن سقطت أعمدة الفريق برحيل عبد الله السعيد ثم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي وحسام عاشور.
أكد الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق، أن نادي الزمالك أصبح مهددا بشكل كبير بخسارة المركز الثاني في مسابقة الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.
أكد المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إصابته بفيروس "كورونا" بعد إجراء مسحة طبية خلال الساعات الماضية وجاءت نتيجتها إيجابية.
أخطرت اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة ، برئاسة الدكتور محمد سلطان مسؤلى نادي الزمالك ، بسلبية مسحة كورونا لـ ٣ لاعبين.
يدرس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تأجيل منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل بسبب ارتفاع إصابات كورونا بين صفوف الوداد المغربي .
أخطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة إدارة ناديه بفسخ تعاقده الممتد حتى صيف 2021.