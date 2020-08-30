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رياضة

ميسي يخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:47 ص
ميسي لاعب فريق برشلونة
ميسي لاعب فريق برشلونة
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محمد السعيد
أخطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة إدارة ناديه بفسخ تعاقده الممتد حتى صيف 2021.

وغاب ميسي عن فحوصات كورونا، التي أجراها لاعبو برشلونة اليوم الأحد، بالمدينة الرياضية، استعدادا، لانطلاق الموسم الجديد.


وذكرت صحيفة " آس" الإسبانية، أن ميسي أخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده مع الفريق من طرف واحد.

ويمتلك ميسي شرطا جزائيا في عقده مع برشلونة يقدر بـ 700 مليون يورو.

ولعب ميسي بقميص فريق برشلونة الأول 15 عاما، توج خلالها بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، وكأس إسبانيا 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.

يذكر أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس أبرز المهتمين بالتعاقد مع ليونيل ميسي.
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