ميسي يخطر إدارة برشلونة بفسخ تعاقده

ولعب ميسي بقميص فريق برشلونة الأول 15 عاما، توج خلالها بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، والسوبر الإسباني 8 مرات، وكأس إسبانيا 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات.



