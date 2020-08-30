AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:49 م
نائب محافظ الدقهلية
نائب محافظ الدقهلية يشهد البيان العملي
Advertisements
همت الحسينى
شهد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، بيان عملى على أرض الواقع لتأمين المنشآت الحيوية وذلك بمحطة كهرباء طلخا والبلغ مساحتها 133 فدان باعتبارها احدى الاهداف الحيوية بالدقهلية.

وحضر البيان العملى المهندس مسعد الاشمونى نائب رئيس مجلس الاداره رئيس قطاع الشئون الفنيه بالكهرباء والعميد أ.ح محمد عبد المالك مساعد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى والعميد تامر العوضي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية واللواء أسامه انور مساعد مدير امن الدقهلية والعقيد تامر عريشه رئيس لجنه هيئه عمليات القوات المسلحة والعقيد رضا حسينى عبد الرافع المستشار العسكرى بالشرقيه والعقيد أ.ح تامر عبد الحميد البيومي رئيس لجنه هيئه العمليات.

فيما تم تنفيذ البيان بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وبمشاركة قطاع الأمن بالدقهلية وكل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فى مقدمتها الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وقطاعات الاسعاف والحماية المدنية والكهرباء ومياه الشرب وذلك فى اطار التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والكوارث لمحافظة الدقهلية "صقر 60" والذى يتم تنفيذه فى المدة من 30 اغسطس حتى 1 سبتمبر .

ونقل نائب محافظ الدقهلية للقادة العسكرين والافراد المشاركين فى البيان العملى اليوم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية، مؤكدا على اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه التدريبات العملية لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث وذلك بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة ممثله في قوات الدفاع الشعبي والعسكري للوقوف على مدى جاهزية وإستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمة وقياس قدرتها على حسن التعامل معها وإدارتها بشكل سليم ومعالجة أوجه القصور والضعف وتعظيم الإستفادة منها.

وقال نائب المحافظ ان هذا العرض اكد الثقة المتواصله فى قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية والتنفيذية فى الحفاظ على مقدرات الوطن.
نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا
نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا
نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا
نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا
نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الدقهلية يشارك في ندوة التدريب على الأساليب الوقائية لفيروس كورونا بالمنصورة

محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة يقدمون التهنئة للقيادات الأمنية الجدد بالدقهلية

محافظ الغربية يكرم أسر شهداء القوات المسلحة.. شاهد

للمرور على قوات تأمين الانتخابات.. محافظ الدقهلية يستقبل مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة

الدقهلية تستضيف بطولة الجمهورية للدراجات للشباب تحت 18 سنة

ترشيحاتنا

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

بدأ بـ 3 جنيهات.. بدل الإنارة يشغل غضب العاملين بالكهرباء.. والوزارة ترد

كاش مايوه.. نسرين أمين بإطلالة مثيرة للجدل .. شاهد

هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟ 3 سيناريوهات تحسم وجهة مو القادمة

مهم للجميع.. طرق طبيعية لضبط هرمون النمو

بعد وفاة رضيعها .. أول ظهور لزوجة أوس أوس بالأسود

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

موجة ثانية شرسة من كورونا الشتاء المقبل.. ما الأسباب؟

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

الأمريكي قاتل زوجته المصرية: هشمت رأسها بشاكوش أثناء النوم لأني «زهقت منها»

6 سيارات تختفي نهائيا وإعفاء المواطنين من الأقساط.. نواب يكشفون خطة الدولة لتحويل المركبات للعمل بالغاز

مفاجأة رمضان صبحي .. 10 تصريحات مثيرة للجدل يطلقها مرتضى منصور

%96.21 للعلوم السياسية و95.24% للألسن.. ننشر نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الشعبة الأدبية

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2020 عبر هذا الرابط

السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع شركة "إيني" وتذليل أي عقبات في أعمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار بيجو 2020 في مصر

لمرضى ضغط الدم المرتفع.. تجنب تناول هذه الأطعمة على الفور

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء