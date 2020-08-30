نائب محافظ الدقهلية يشهد بيانا عمليا لتأمين محطة كهرباء طلخا

شهد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، بيان عملى على أرض الواقع لتأمين المنشآت الحيوية وذلك بمحطة كهرباء طلخا والبلغ مساحتها 133 فدان باعتبارها احدى الاهداف الحيوية بالدقهلية.





وحضر البيان العملى المهندس مسعد الاشمونى نائب رئيس مجلس الاداره رئيس قطاع الشئون الفنيه بالكهرباء والعميد أ.ح محمد عبد المالك مساعد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى والعميد تامر العوضي المستشار العسكرى لمحافظة الدقهلية واللواء أسامه انور مساعد مدير امن الدقهلية والعقيد تامر عريشه رئيس لجنه هيئه عمليات القوات المسلحة والعقيد رضا حسينى عبد الرافع المستشار العسكرى بالشرقيه والعقيد أ.ح تامر عبد الحميد البيومي رئيس لجنه هيئه العمليات.





فيما تم تنفيذ البيان بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وبمشاركة قطاع الأمن بالدقهلية وكل الاجهزة التنفيذية بالمحافظة فى مقدمتها الوحدات المحلية ومديريات الخدمات وقطاعات الاسعاف والحماية المدنية والكهرباء ومياه الشرب وذلك فى اطار التدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات والكوارث لمحافظة الدقهلية "صقر 60" والذى يتم تنفيذه فى المدة من 30 اغسطس حتى 1 سبتمبر .





ونقل نائب محافظ الدقهلية للقادة العسكرين والافراد المشاركين فى البيان العملى اليوم تحيات وتمنيات محافظ الدقهلية، مؤكدا على اهتمامه البالغ بتنفيذ هذه التدريبات العملية لمواجهة الأزمات الطارئة والكوارث وذلك بالتعاون بين المحافظة والقوات المسلحة ممثله في قوات الدفاع الشعبي والعسكري للوقوف على مدى جاهزية وإستعداد الأجهزة التنفيذية لمجابهة الأزمة وقياس قدرتها على حسن التعامل معها وإدارتها بشكل سليم ومعالجة أوجه القصور والضعف وتعظيم الإستفادة منها.





وقال نائب المحافظ ان هذا العرض اكد الثقة المتواصله فى قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية والتنفيذية فى الحفاظ على مقدرات الوطن.