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محافظات

«مصر الخير» تواصل أعمال تحقيق التنمية الزراعية بمطروح.. تعرف عليها

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:02 م
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
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ايمن محمود
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أهمية المشاركة المجتمعية والمشاركة فى الجهود التنموية وخدمة أهالى مطروح، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وكان ذلك أثناء اجتماع برئاسة المحافظ وبحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، وممثلى مؤسسة "مصر الخير"، والمديريات المعنية، حيث قدم المحافظ الشكر إلى المؤسسة برئاسة فضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وبالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة مطروح، على جهودها.


وتم خلال الاجتماع استعراض جهود ومخطط مؤسسة "مصر الخير" للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالى بتجمع القطرانى ببرانى، حيث من المقرر أن تقوم مؤسسة مصر الخير  بعمل مخطط لتنمية متكاملة بالتجمع تستهدف إنشاء 100 بئر نشو، و125 بئر رومانى لتوفير مياه الشرب للأهالي والثروة الحيوانية، وكذلك مخطط إنشاء مركز شباب للتجمع وإقامة مدرسة مجتمعية من 3 فصول لاستيعاب زيادة عدد الطلاب بمدرسة التجمع.

ووجه محافظ مطروح بالتنسيق بين مؤسسة مصر الخير ومجلس مدينة برانى والجهود المجتمعية لاختيار الموقع المناسب لإقامة المركز، وكذلك عمل كروكى للمنشأ بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية والشباب والرياضة.

كما تم الأسبوع الماضى توزيع 12 ألف شتلة زيتون على 40 أسرة بالتجمع، وجارٍ التدريب على تفصيل الملابس الجاهزة للسيدات والاطفال والمفروشات لعدد 20 فتاة من سن 20 إلى 40 عامًا ودعم 75% منهن بماكينان خياطة، والتعاقد مع شركة مياه الشرب لرفع كفاءة 3 سيارات توزيع مياه.

بينما أشار محافظ مطروح إلى إمكانية شراء معدة جديدة لتوزيع المياه  لتوفير مزيد من المياه للأهالى، إضافة إلى صيانة الشركة لتلك المعدات، كذلك  تنظيم قافلة بيطرية لخدمة الثروة الحيوانية بالتجمع.

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