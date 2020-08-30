الصراع من أجل التفوق التكنولوجي وروسيا البيضاء

فى روسيا البيضاء تتصاحب ظاهرتان بنفس القوة: البزوغ التكنولوجى والتمرد الواسع ضد الحكم القائم. هذه الظاهره ليست غريبة على البلاد النامية. فمثلا في عام 1962، تولى بارك تشونج هى مقاليد الحكم نتيجة الانقلاب العسكري الذي شهدته كوريا الجنوبية، حكم بقبضة من حديد كرئيس عسكري غير منتخب بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى لإعادة البناء الوطني حتى تم تنصيبه رئيسًا منتخبًا رسميًا عام 1963 وظل في الحكم 16 عامًا حتي اغتياله في 26 أكتوبر عام 1979. بينما يرجع إليه الفضل في النهضة الاقتصادية الشاملة التي شهدتها كوريا الجنوبية من تصنيع ونمو اقتصادي سريع نتيجة قراره الحكيم لاتباع سياسة التصنيع للتصدير (export-oriented industrialization، ظل تاريخه مشوبًا بظلال الديكتاتورية منذ توليه الحكم مباشرة بعد قيادته للانقلاب العسكري، بالإضافة إلى ما قام به من تعديلات دستورية لتعزيز سلطته وضمان بقائه في الحكم. في عام 1999، أعلنت مجلة تايم عن اسمه كواحد ضمن أفضل عشرة "آسيويين في القرن العشرين".









تعتبر روسيا البيضاء وهى من وسط اوروبا مثالا للبزوغ كشريك تكنولوجى عالمى. ويرجع ذلك الى الاسباب التالية: 1-أرض الشركات الناشئة: احتلت المرتبة 55 عالميًا .. تحتل روسيا البيضاء أحدث قائمة بلينك لقوة النظام البيئي للشركات الناشئة ، وتعد من عمليات تشغير التكنولوجيا الفائقه بها مع وجود تطبيقات Flo وTeslasuit و StringersHub مجرد أمثلة قليلة على إنتاجيتها العالية. إلى جانب ذلك ، تستضيف مينسك ومدن روسيا البيضاء الكبيرة الأخرى عددًا كبيرًا من مسابقات بدء التشغيل مثل EMERGE CHALLENGE ، والتي تعزز أيضًا نمو البنية التحتية للشركات الناشئة في البلاد. ومع ذلك ، ليس الرقم هو المهم ولكن الجودة.





غالبًا ما تفوز الشركات الناشئة بمنح من Starta وغيرها من مسرعات الأعمال الشهيرة ، فضلًا عن ترشيحها وفوزها بجوائز تقنية مرموقة ، بما في ذلك CES و Future Unicorn و Red Dot . إذا لم يكن هذا سببًا كافيًا للاستثمار في شركات التكنولوجيا بروسيا البضاء ،. ولكن الابداع التكنولوجى ظهر الافراد العاديين. مثلا تأسست شركة ألعاب صغيرة ، وتحولت Wargaming إلى مطور ألعاب دولي له فروع في جميع أنحاء العالم. Viber ، الوافد الجديد السابق ، معروف الآن دوليًا باسم تطبيق المراسلة الفورية الشهير وتطبيق VoIP. وMSQRD ، التي ولدت خلال سلسلة من Garage48 Hackathons في عام 2015 ، استحوذ عليها Facebook في غضون أربعة أشهر فقط.









هناك عدد كبير من الشركات بروسيا البيضاء الأخرى التي بدأت وجودها كشركات ناشئة مزدهرة ثم قطعت شوطًا إضافيًا لتصبح شركات برمجيات ناضجة ، ومرشحين لشركة 500 ، وشركة Deloitte's Technology Fast 500 ، والمزيد. 2 - تشريعات صديقة للتكنولوجيا: تعد متنزهات التكنولوجيا الفائقة (HTP) التي تعمل في مينسك وغرودنو سببًا آخر لكون روسيا البيضاء الوجهة الأمثل لتكنولوجيا المعلومات. لا تعزز هذه المحاور الحيوية للأنشطة التقنية الابتكار فحسب ، بل تمثل أيضًا بنية أساسية مادية وتشريعية مواتية لكل من الشركات الناشئة سريعة النمو وشركات البرمجيات التي تقدم حلولًا على مستوى المؤسسات. على سبيل المثال ، تُعفى الشركات المقيمة في HTP من "جميع ضرائب الشركات ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح ، فضلًا عن الرسوم الجمركية". وتبلغ ضريبة الدخل الفردي لموظفي HTP 9٪ مقارنة بـ 12٪ لبقية العاملين في روسيا البيضاء.









تساهم Hi-Tech Parks أيضًا بشكل كبير في البنية التحتية التقنية للبلاد من خلال تزويد الشركات الناشئة بمنح للمكاتب المجانية والدعم المالي لبدء أفكارهم. 3- أسعار تنافسية: ليس جديدًا أن تكون روسيا البيضاء مركزًا للمواهب التقنية المتميزة ، بما في ذلك متخصصو DevOps ذوو الخبرة ، وأساتذة scrum ، ومهندسو البرمجيات ، ومصممو UI / UX ، وخبراء ضمان الجودة ، وما إلى ذلك ، والتعاقد معهم هو صفقة مربحة مزدوجة. أولًا ، يمكنك الاستفادة من قوة الخبراء في مجموعة من الصناعات المتطورة ومجالات الأعمال ، مثل الرعاية الصحية ، والخدمات المصرفية ، والذكاء الاصطناعي ، و blockchain ، وإنترنت الأشياء ، والإعلان الرقمي ، والمزيد. بالطبع ، روسيا البيضاء ليست الخيار الوحيد للاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات.









تقدم روسيا وأوكرانيا ودول أخرى في أوروبا الشرقية معدلات مطورة مماثلة . 4- بنية تحتية مادية مريحة: لطالما احتلت شركات البرمجيات روسيا البيضاء بفخر مكانها في قائمة أفضل 100 مصدر خارجي عالمي (IAOP). ولسبب وجيه. بصرف النظر عن الخبرة الواسعة ، هناك أيضًا بعض الأسباب غير الفنية لكون روسيا البيضاء هي البلد المفضل للرحلات التقنية. إنها تقع في قلب أوروبا ، وهذا الموقع الجغرافي المتميز لا يجعل الرحلة إلى روسيا البيضاء ممتعة لمدة ساعتين فحسب ، بل تساعد أيضًا على التفكير والعمل "على الطراز الغربي" ، أي مشاركة نفس المبادئ الثقافية والتجارية مثل عملاء من أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. إلى جانب ذلك ، توفر روسيا البيضاء ظروف سفر مواتية بشكل مذهل. وفق مرسوم رئاسي جديد صدر في عام 2018 ، يمكنك البقاء في روسيا البيضاء بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 30 يومًا. والمنطقة الزمنية القريبة نسبيًا مع بقية أوروبا (GMT + 2) تسهل على شركاء التكنولوجيا التواصل عن بُعد. ويمكن زيارة مؤتمر EMERGE الذي يجمع خبراء يتطلعون للمستقبل ولاعبي النظام البيئي من منطقة الشرق الجديد. سيعقد الحدث في مينسك في 4-5 يونيو 2019.









وأساس ذالك كله يرجع الى نظام روسيا البيضاء هاي تك بارك (HTP) هو نظام ضريبي وقانوني ، يساهم في التطوير المناسب لأعمال تكنولوجيا المعلومات . إنه التناظرية لوادي السيليكون في الولايات المتحدة. بيلاروسيا HTP يعمل على مبدأ خارج الحدود الإقليمية . يمكن للشركات المسجلة فيها التمتع بجميع المزايا المقدمة ، بغض النظر عن موقع مكاتبها في بيلاروسيا. اعتبارًا من 30 أكتوبر 2018 ، تم تسجيل 388 شركة مقيمة يعمل بها أكثر من 30.000 موظف في HTP. [1 ارتفع عدد المقيمين في HTP بشكل مطرد على مدى السنوات الخمس الماضية تقريبًا. 3.000 في السنة. تتمثل مهمة HTP في خلق ظروف مواتية لتطوير صناعة البرمجة الموجهة للتصدير في بيلاروسيا ، وتطوير صناعات تصدير أخرى تعتمد على التقنيات الجديدة والعالية ، فضلًا عن تركيز القدرات البشرية والعلمية والإنتاجية والمالية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني .









يرأس المنظمة مدير إدارة HTP. هناك نوعان من المجالس في هيكل الحديقة - مجلس الخبراء ومجلس الإشراف. إدارة HTP تابعة لرئيس جمهورية روسيا البيضاء وترفع تقاريرها إلى مجلس الوزراء. إنها كيان قانوني على المستوى الوطني ومؤسسة حكومية غير ربحية. تتضمن أنشطة إدارة HTP خلق ظروف مواتية لسكان HTP ، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في تكنولوجيا المعلومات وإنشاء بنية تحتية حديثة. Hi-Tech Park هي منظمة في البلد لها الحق في تقديم مزايا ضريبية على أساس منتظم. تتمتع الشركات المقيمة بدعم حكومي مهم: فهي معفاة من معظم الضرائب ، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. علاوة على ذلك ، يتمتع موظفو الشركات المقيمة بتخفيض بنسبة 30٪ في ضريبة الدخل الشخصي مقارنة بقطاعات الاقتصاد الأخرى.









يعمل المتخصصون ذوو المؤهلات العالية على تعزيز القدرة التنافسية لمشاركة روسيا البيضاء في الأسواق الخارجية. يشاركون في مشاريع تكنولوجيا المعلومات من أي تعقيد ، بدءًا من تحليل الأنظمة والاستشارات والانتهاء من تصميم وتطوير الأنظمة المعقدة. يتم تدريب المتخصصين البيلاروسيين في مراكز تعليمية دولية مرموقة ، مثل IBM و Microsoft و SAP و Lotus و Sun و Novell . ميزة أخرى للمطورين من روسيا البيضاء هي أن لديهم أيضًا معرفة عميقة في الرياضيات والفيزياء والعلوم الأخرى. وشارك HTP بنشاط في دعم تعليم تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال المبتكرة. اليوم ، تدعم الشركات المقيمة HTP حوالي 80 مختبرًا مشتركًا في الجامعات التقنية . بمشاركة سكان HTP ، تم إنشاء المركز التعليمي لـ Hi-Tech Park لتوفير إعادة التعليم للبالغين الذين يرغبون في بدء حياة مهنية في صناعة تكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى تدريب موظفي شركات تكنولوجيا المعلومات الراغبين في تحسين معرفتهم والمهارات. تلقى 1،629 شخصًا تدريبات هناك في عام 2016 ، حصل 340 منهم على وظائف في شركات. HTP تعمل أكاديمية iTeen للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 15 عامًا أيضًا داخل المركز التعليمي.









في صيف 2017 ، تم تقديم مشروع مرسوم ثوري جديد ينظم أنشطة HTP إلى الهيئات الحكومية للنظر فيه. المرسوم يهدف إلى خلق الظروف التي من شأنها تسهيل تدفق الاستثمارات الدولية ، وفتح مكاتب التمثيل الأجنبي ومراكز التنمية. صدر المرسوم من قبل مدير إدارة HTP في روسيا البيضاء فسيفولود يانتشيفسكي الذي كان مسؤولًا عن ضمان سياسة الدولة في مجالات المعلومات والتقنيات العالية منذ عام 2013. ولأول مرة ، أعلن هو و فيكتور بروكوبينيا عن احتمالات صدور المرسوم خلال زيارة رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو للعديد من شركات تكنولوجيا المعلومات في مينسك في 13 مارس 2017. وبالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية، عملت في المشروع مجموعة عمل من أفضل المتخصصين في الدولة. قادته إدارة HTP لضمان التفاعل الفعال بين المشرعين والأشخاص العاملين في صناعة تكنولوجيا المعلومات. يفتح هذا المرسوم أبواب HTP لشركات المنتجات ، وصناديق الاستثمار ، وكذلك الشركات الأجنبية التي تسييل منتجات تكنولوجيا المعلومات من خلال الإعلانات والاشتراكات المدفوعة .









علاوة على ذلك ، أدخل المرسوم معاهد منفصلة للقانون الإنجليزي من شأنها تحفيز الأنشطة الاستثمارية ، ووضع الأساس القانوني لتكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة، يرفع العديد من القيود المتعلقة بالعمليات المالية لشركات تكنولوجيا المعلومات ، ويحفز اختراقًا في تعليم تكنولوجيا المعلومات ، فضلًا عن خلق متطلبات مسبقة للوظائف الجديدة ونمو الإيرادات. وفقًا لمرسوم رئاسي صدر في ديسمبر 2017 ، ستصبح Hi-Tech Park مكانًا رملًا للشركات الناشئة في blockchain التي تقدم إعفاءات ضريبية وتعتمد على عناصر القانون الإنجليزي في الأمور التجارية.







