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أخبار العالم

ملك الأردن يوجه بضرورة الاهتمام بالتعليم الإلكتروني

الأحد 30/أغسطس/2020 - 06:03 م
العاهل الأردني
العاهل الأردني
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محمود نوفل
 أكد الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني  أن دمج التعليم الإلكتروني بالتعليم المباشر أمر هام ، مشددا علي ضرورة ان يصبح التعليم الإلكتروني جزءًا من النظام التعليمي المستدام في المدارس.
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وطالب الملك عبد الله الثاني، خلال اجتماع، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الأحد، بضرورة متابعة المستجدّات على منصّة التعليم الإلكتروني، و مواصلة تطوير المنصّة، والأخذ بملاحظات الطلبة والمعلمين والأهالي.

كما دعا  العاهل الأردني على ضرورة توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الإلكتروني في مختلف المناطق، لضمان حصول الطلبة على فرص الاستفادة من هذه المنصة.

ومن جانبه عرض وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي محاور الخطة التنفيذية لتطوير النسخة المُحدّثة من منصة درسك” الوطنية للتعليم الإلكتروني، والتي تتضمن تحديث على مستوى المحتوى التعليمي وعلى المستوى التكنولوجي، من حيث البرمجيات والأدوات المضافة للمنصّة لتحسين العملية التعليمية.

وأوضح  النعيمي أن الوزارة وضعت خطّة للوصول للطلبة الذين لم يستطيعوا الاستفادة من هذه المنصة، والمقدّرة نسبتهم بـ 16 بالمائة، وذلك من خلال تغطية الحكومة لتكاليف شراء أجهزة حواسيب وتوزيعها بمعايير عادلة على الطلبة.
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