للخلاف علي جرعة مخدرات.. إصابة شاب في مشاجرة بقرية محلة مرحوم بطنطا

شهدت قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية إصابة شاب على يد شقيقه بطعنة نافذة في البطن بسبب جرعة مخدرات وتم نقله مصابا الي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .









كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الاهالي بإصابة شاب يدعي "إبراهيم ص" بطعنه نافذه على يد شقيقه "وليد. ص" بسبب جرعة مخدرات.





كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل المصاب للمستشفي .



