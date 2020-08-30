تعليق أحمد موسى على بيان القوات المسلحة: الجيش حول الإرهابيين إلى كفتة.. و«الجزيرة» بتعيط ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجيش المصري حوّل الـ 77 إرهابيا في شمال سيناء إلى كفتة.





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "قناة الجزيرة بتعيط، ووصفت شهداء القوات المسلحة بالقتلى، وليس الشهداء".





وتابع أحمد موسى "قناة الجزيرة لن تكف عن دعم القنوات الإرهابية، ومازالت مستمرة في حملتها على الدولة ومؤسساتها".





وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا، أكدت فيه أن القوات المسلحة، تمكنت من رصد وتتبع وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر التكفيرية ملجأ لها ومركزا لتنفيذ عملياتها الإرهابية وترويع المواطنين الآمنين.





وأسفرت الجهود في المدة 22 يوليو 2020 إلى 30 أغسطس عن تدمير 317 وكرا وملجأ للعناصر الإرهابية ومخازن للمواد المتفجرة بشمال سيناء تستخدمها العناصر التكفيرية ملجأ لها وتكديس الأسلحة والذخائر.



