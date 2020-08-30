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ثقافة

لدعم وتنشيط السياحة.. احتفالية فنية بثقافة البحر الأحمر

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:46 م
صدى البلد
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طارق موسى
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة البحر الأحمر أنشطة ثقافية وفنية متنوعة، حيث أقام قصر ثقافة الغردقة إحتفالية فنية وثقافية دعما فى تنشيط السياحة تضمنت عرض فقرة فنية علي آلة السمسمية قام بأدائها  شاذلي احمد حلبي مصحوبا بالغناء للمطرب محمد عز، أعقبها فقرة شعرية للشاعر أيمن فوزى محمود القى فيها قصيدة "عشق"، بجانب فقرة غناء فردى أكرم نصيف أغنية "عيون القلب".

 نفذ بيت ثقافة سفاجا أمسية شعرية شارك فيها شعراء من نادى أدب سفاجا منهم الشاعر شاذلى عبد العزيز حيث القى بقصائد  "غرام، جرئ برئ، متهوم فى حب الوطن"، كما القى الشاعر عبيد طربوش قصائد "ياطيبه، الديب عوى"

أستأنف بيت ثقافة القصير أونلاين لمدة يومين ورشة فنية بعنوان "الفسيفساء من قماش الجوخ" للمدربة عزيزة عبد الرزاق، وفى اليوم الأول بدأت بالتحدث عن الفسيفساء  انه قطع صغيرة ملونة من الرخام وغيره مرصوفة بشكل رسوم وصور مختلفة متنوعة تزين أرض البيت.

وفى اليوم الثانى قامت بتحديد الإطار ورسمت عليه فراشة، وتحديدها بقلم التحديد، ووضع الغراء الأبيض فى فراغات الفراشة، وضع قطع القماش من الجوخ "لفسيفساء" بلصقها،  نتج عن ذلك لوحة فنية من الفسيفساء بخامة الجوخ

 نفذ قصر ثقافة أبو رماد أونلاين، ورشة حكي للأطفال من عظماء الإسلام عن "عمر بن الخطاب" بحضور الواعظ علي أحمد محمد أمام مسجد الإخلاص بأبو رماد تحدث عن حياة سيدنا عمر قبل  الإسلام وأنه كان يجيد القراءة  والكتابة كما  قال عن حياته بعد دخوله الإسلام، قال أنه لقب بأمير المؤمنين كما لقب بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل وكان  رضى الله عنه مثالا للعدل والزهد والورع  و هو أحد العشرة المبشرين بالجنة

أقام قصر ثقافة حلايب عرض فنى لفرقة حلايب للفنون التلقائية على مسرح قصر ثقافة حلايب تم  فيه عرض رقصة "السيرة" .
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