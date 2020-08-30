بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة

تصدرت ياسمين صبري موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد شرائها لسيارتها الجديدة من نوع "رولز رويس".



وتداول رواد تويتر صورة من الافراج الجمركي وإخطار الترخيص لـ سيارة ياسمين صبري الجديدة rolls royce dawn 2020 .





نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بإطلالة جذابة.

وظهرت ياسمين صبري، داخل سيارتها مُرتدية سترة انيقة، تبرز جمالها، ونظارة شمس كما اختارت تسريحة شعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين في المكياج على جمال بشرتها ووضعت أحمر للشفاء باللون البينك الفاتح الذي يبرز جمال أنوثتها.

لذا نعرض لكم مجموعه من الصور الفنانة ياسمين صبري برفقة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

وكانت ياسمين صبرى قد تزوجت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة.