محمود خلف: استهداف أوكار الإرهابيين وسيارات الدفع الرباعي رسالة ردع قوية

قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الضربات العسكرية تصيب الإرهابيين كـ «القضاء المستعجل» من دون إنذار، مضيفا أنه يتم استهداف الإرهابيين بضربات دقيقة من خلال أجهزة رادار.

وأضاف "خلف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة نجحت في اقتلاع الإرهاب من جذوره.





وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر، أنه يتم ضرب الإرهابيين الذين يهددون الملاحة والسياحة والدولة، مؤكدا أن استهداف أوكار الإرهابيين وسيارات الدفع الرباعي يعد رسالة ردع للميليشيات.





ولفت إلى أن خبرة الحروب التي خاضتها مصر مهمة في مواجهة أعداء الوطن.





وقال إن الإرهابيين يرتدون ثياب مموهة من أجل التمويه وعدم معرفتهم واستهدافهم، لافتا إلى أن السيارات التي تم استهدافها قطعت نحو 500 كيلومتر من ليبيا ويتم تزويدهم بالوقود.





وأكد أن قطر ترسل المرتزقة لتنفيذ أعمال إرهابية والقوات المسلحة ترصد تحركاتهم بدقة.





واستكمل "العدو طالما يمسك السلاح فلنا الحرية في تدميره وقتله، وعندما يلقي السلاح تظهر صفة الإنسانية، ولا يصبح هدفًا شرعيًا ويتم التعامل معه على أنه إنسان عادي.





وواصل محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإرهابي تسقط عنه صفة المقاتل عند سقوط السلاح من يده أو رفع يده وتبقى صفة الإنسانية





وأشار إلى أن اللقطة التي تبرز تلقي أحد الإرهابيين العلاج فور إصابته تمثل صورة حضارية للعالم، مشيرا إلى أن شدة تفجير السيارة تؤكد أن سيارات الدفع الرباعي بها متفجرات وذخيرة.



