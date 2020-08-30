AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محمود خلف: استهداف أوكار الإرهابيين وسيارات الدفع الرباعي رسالة ردع قوية

الأحد 30/أغسطس/2020 - 08:58 م
اللواء محمود خلف،
اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكري
Advertisements
حمزة شعيب
قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الضربات العسكرية تصيب الإرهابيين كـ «القضاء المستعجل» من دون إنذار، مضيفا أنه يتم استهداف الإرهابيين بضربات دقيقة من خلال أجهزة رادار.
 
وأضاف "خلف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القوات المسلحة نجحت في اقتلاع الإرهاب من جذوره.

وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر، أنه يتم ضرب الإرهابيين الذين يهددون الملاحة والسياحة والدولة، مؤكدا أن استهداف أوكار الإرهابيين وسيارات الدفع الرباعي يعد رسالة ردع للميليشيات.

ولفت إلى أن خبرة الحروب التي خاضتها مصر مهمة في مواجهة أعداء الوطن.

وقال إن الإرهابيين يرتدون ثياب مموهة من أجل التمويه وعدم معرفتهم واستهدافهم، لافتا إلى أن السيارات التي تم استهدافها قطعت نحو 500 كيلومتر من ليبيا ويتم تزويدهم بالوقود.

وأكد أن قطر ترسل المرتزقة لتنفيذ أعمال إرهابية والقوات المسلحة ترصد تحركاتهم بدقة.

واستكمل "العدو طالما يمسك السلاح فلنا الحرية في تدميره وقتله، وعندما يلقي السلاح تظهر صفة الإنسانية، ولا يصبح هدفًا شرعيًا ويتم التعامل معه على أنه إنسان عادي.

وواصل محمود خلف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإرهابي تسقط عنه صفة المقاتل عند سقوط السلاح من يده أو رفع يده وتبقى صفة الإنسانية

وأشار إلى أن اللقطة التي تبرز تلقي أحد الإرهابيين العلاج فور إصابته تمثل صورة حضارية للعالم، مشيرا إلى أن شدة تفجير السيارة تؤكد أن سيارات الدفع الرباعي بها متفجرات وذخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من الناحية العسكرية.. اللواء ناجي شهود: ملحمة البرث موقعة حربية كاملة

قضي الأمر.. خبير عسكري يعلق على تدخل تركيا فى سرت

خبير عسكري: لو حدثت معركة فى ليبيا سيحسمها الجيش المصري لصالحه خلال ساعة

مستشار بأكاديمية ناصر: أردوغان سيتحرك صوب سرت والجفرة حتى لا يستطيع الجيش الليبي توحيد صفوفه

ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تستهدف الإنسان وتضعه تحت ضغط نفسي وعصبي

ترشيحاتنا

الصفقة الأكبر.. ميسي يكلف خزائن مانشستر سيتي 750 مليون يورو.. تفاصيل

محمد شريف يقود الهجوم.. تشكيل إنبي للقاء الزمالك بالدوري

من داخل حمام السباحة.. أروى تتألق في أحدث ظهور لها

ننشر صور أوائل الدبلومات الفنية 2020

تعليق أحمد موسى على بيان القوات المسلحة: الجيش حول الإرهابيين إلى كفتة.. و«الجزيرة» بتعيط ..فيديو

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

AdvertisementS

شرطة البيئة والمسطحات تضبط 6 أسود في مطروح

بملابس لافتة.. فيفي عبده بإطلالة جذابة من الساحل الشمالي

الوطنية للانتخابات: تصعيد حلمي رزق لانتخابات الإعادة بأسيوط بدلا من نائب مستقبل وطن المتوفي

جردتها من ملابسها تحت تهديد شفرة .. اعترافات المتهم بالتعدي جنسيا على سورية داخل شقة في أكتوبر

98.53 للطب ...وزير التعليم العالي يعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2020

حذر منه الرئيس السيسي.. السعودية تكشف عن مرض منتشر سبب أساسي في الإصابة بكورونا

مهلة تركيب الملصق الإلكتروني اقتربت.. الداخلية: مد ساعات العمل بوحدات المرور حتى 8 مساء

القوات المسلحة تكشف عن عملية نوعية قامت بها في سيناء |فيديو

لا مد للتصالح في مخالفات البناء ٦ أشهر أخرى.. مستشار سابق بالتنمية المحلية يفجر مفاجأة

القوات المسلحة: تدمير ٩ سيارات محملة بالأسلحة والذخائر حاولت إختراق الحدود الغربية

لطلاب علمي علوم.. ننشر الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية

طارق العشري: لميت لاعيبة لمباراة الأهلي .. كورونا عفريتي فى المصري.. وهذه حكايتى مع السقا |حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رزق حلال.. أم مكة تجهز أطعمة بيتى لعلاج زوجها المريض وطفلتها الصغيرة.. فيديو

في عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة محمد رمضان برفقته تبرز أنوثتها

بعد تجاهلها للحسد.. 10 صور لـ ياسمين صبرى برفقة زوجها أبو هشيمة