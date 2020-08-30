هدايا أزواج الفنانات.. سيارة لـ ياسمين صبري.. فنانة خليجية حصلت على يخت.. و طائرة خاصة لـ جيهان نصر

فور تسريب المستندات الخاصة بسيارة ياسمين صبري الجديدة التي أهداها لها زوجها رجل الاعمال وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشمية، من طراز رولز رايس الإنجليزية إنتاج 2020 بمبلغ يصل إلى نحو 10 ملايين جنيهات، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي تندرا على قيمة الهدية وكيف يهادي الازواج زوجاتهن، فيما ذهب البعض إلى التهكم والسخرية من الهدية وقيمتها التي بلغت الملايين.





وخلال السطور التالية نستعرض عدد من الهدايا التي قدمها أزواج الفنانات لهن تعبيرا عن الحب والوفاء.





يخت خاص





لم تكن ياسمين صبري الفنانة الأولى التي تتلقى هدية من زوجها بالملايين إذ سبقها العديد من الفنانين وخاصة أبناء الخليج الذي يحصلون على هداية كبيرة وغالية.





تلقت إلهام الفضالة الفنانة الخليجية هدية غالية من زوجها، عبارة عن يخت يبلغ سعره عدة ملايين وهو ما أثار إستياء عدد من متابعي الفنانة عبر موقع انستجرام لاستعراض فيما فضلت "إلهام" استعراض الهدية التي قدمها لها زوجها فرحة بها، بل زادت وأطلقت عليه اسما خاصا رافضة أن يتم تسميته بأحد بناتها حتى لا تشعر الآخرى بالغيرة.





طائرة خاصة





وتلقت الفنانة المصرية جيهان نصر التي اعتزلت الفن مبكرا، هدية تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات حيث اهداها زوجها الملياردير السعودي طائرة خاصة للتنقل بها بحرية وبسرعة أكثر





ساعة يد بـ750 ألف





يبدو أن الغلو في اختيار هدايا أزواج الفنانات سمة أساسية في اختيار الهدية، إذ استعرضت الفنانة الكويتية مها محمد، الهدية التي قدمها لها زوجها وهي عبارة عن ساعة يد لإحدى الماركات العاليمة الشهيرة، لافتة خلال مقطع الفيديو الذي نشرته أن الساعة تبلغ 15 ألف دينار كويتي أي تساوي نحو 750 ألف جنيه مصري!





فيلا في البوسنة





تلقت الفنانة الكويتية هنادي الكندري، هدية باهظة الثمن من زوجها، إذ تفاجأت الزوجة بتذكرة سفر إلى الإمارات وأخبرها زوجها أن الزيارة إلى الإمارات لن تستغرق سوى 4 ساعات فقط لأنهم من المقرر أن تكون ترانزيت لسفرهم إلى البوسنة في إحدى مناطقها الساحلية حيث أشترى لها فيلا خاصة ومفروشة بالكامل هدية لها.





أحلام وكوافير خاص





تلقت الفنانة الكويتية المثيرة للجدل أحلام، هدية من زوجها رجل الأعمال مبارك عبارة عن صالون تجميل خاص لا يشاركها فيه أحد، واختار أن يكون موقع صالون التجميل داخل منزلها حتى تأخذ جلسات المساج بحرية داخل المنزل ولا تضطر لإهدار وقتها في الذهاب إلى الصالونات فى الخارح











