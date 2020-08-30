أداء قوي للجنيه.. خبيرة اقتصادية: الدولار سيتراجع إلى 14 جنيها

وتوقعت حنان رمسيس، خبيرة الاقتصادية، أن تشهد الفترة القادمة أداءً قويا للجنيه مقابل الدولار الأمريكي، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى 15.40 خلال الأيام القادمة.

وأضافت حنان رمسيس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه بحلول 2021 سيصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 14 جنيها.





وعن سعر الدولار عالميا، قالت الخبيرة الاقتصادية، مازلنا نتوقع مزيدا من الضعف فلم يعد الدولار العملة الأقوى كما سبق، حيث شهد بعض التذبذبات أمام بعض العملات.





وتوقعت حنان رمسيس، تراجع سعر الدولار عالميا على المدى القصير من 15% إلى 20% تقريبا.