ناسا ترصد كويكب ضعف حجم الهرم الأكبر يقترب من مدار الأرض

تتعقب ناسا كويكبا سيصطدم بمدار الأرض في السادس من سبتمبر ،حيث سيمر الكوكب بسرعة 31400 ميل في الساعة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، صنفت الصخور الفضائية على أنها كويكب قريب من الأرض من قبل الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).

وأشارت الصحيفة أن أي مذنب أو كويكب في حدود 1.3. تندرج الوحدات الفلكية القادمة من الشمس ضمن هذه الفئة ولا يعني ذلك أنها ستضر حياة الإنسان.

ويتراوح عرض الكويكب ، الملقب بـ 465824 (2010 FR) ، بين 120 و 270 مترًا ، أي ما بين 394 قدمًا و 886 قدمًا ، ومن المتوقع أن يتلامس مع مدار الأرض في السادس من سبتمبر.





لوضع هذا في المنظور الصحيح، سيكون حجم الكويكب ضعف حجم الهرم الأكبر في الجيزة.