شاهد.. طفل يسقط داخل بلاعة بكفر الشيخ.. وأحمد موسى يطالب المحافظ بفتح تحقيق

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن سقوط طفل في بلاعة صرف صحي بعزبة عمر مطوبس بمحافظة كفرالشيخ، مردفا "هذا فساد وجريمة، لأن الفساد ليس الحصول على أموال فقط".





وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الولد لا ينطق، وحالته صعبة كان الله في عون أهله"، متابعًا "موضوع البلاعات من زمان مش هيخلص، ولا إيه ومين اللي بيفتح البلاعات، ومحدش شغال فيها".





وطالب أحمد موسى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بفتح تحقيق في الموضوع ومعرفة من المتسبب في هذا الإهمال.





ومن جانبه، قال محمد رزق، والد الطفل المصاب، "توجهنا إلى المستشفى، وتم إجراء خياطة في رأس ابني بعد سقوطه في البلاعة".





ونوه بأن بلاعة الصرف الصحي مكشوفة منذ 4 أيام، لافتا إلى أن مستشفى مطوبس طلبت شراء الأدوية من خارج المستشفى.



