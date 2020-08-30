طولان: الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في الدوري المصري

وحرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.





ومرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس و تدخل حكم الراية والغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما.



