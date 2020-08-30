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رياضة

طولان: الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في الدوري المصري

الأحد 30/أغسطس/2020 - 11:47 م
حلمي طولان
حلمي طولان
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حسام الحارتي
أكد حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي أن مواجهة نادي الزمالك في مباراة اليوم والتي انتهت لصالح القلعة البيضاء بهدف دون رد كانت في غاية الصعوبة .

وأضاف حلمي طولان في تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن نادي الزمالك يمتلك أفضل اللاعبين في الوقت الحالي داخل الدوري المصري.

وانتهت  مباراة الزمالك وإنبي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذى اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.
وحرمت مصيدة التسلل لاعبو الزمالك من احتساب هدف التقدم في الدقيقة 53 على انبي في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد القاهرة.

ومرر فرجاني ساسي صانع العاب الزمالك كرة رائعة ليوسف أوباما الذي توغل وانفرد بمحمود جاد حارس مرمى انبي وسجل هدف رائع بعد أن خدع الحارس وتدخل حكم الراية والغي الهدف بداعي تسلل اللاعب يوسف أوباما. 

وتمكن الزمالك من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 73 عن طريق محمود حمدي الونش بعد عرضية من بن شرقي من ركلة ركنية بعد دربكة داخل منطقة جزاء انبي سقطت الكرة امام الونش وسددها بقوة لتسكن شباك محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولي.
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