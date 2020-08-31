مصرع شقيقين غرقا بترعة السلام أمام كوبرى الجماملة بالدقهلية

لقى طفلين شقيقان مصرعهما غرقا بترعة السلامه امام كوبرى الجماملة التابعه لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.





ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنزلة بغرق طفلين شقيقين اثناء الاستحمام بترعة السلام امام كوبرى الجماملة التابعة للمركز .





وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطفلين هم أحمد السيد عرنوس وشقيقه عثمان حيث كان يسبحان فى مياه الترعة فجرفهما التيار.





فيما تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثامين بعد أعمال بحث وإنقاذ، استمرت لساعات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.