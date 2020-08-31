فيديوجراف.. كل ما تريد معرفته عن البورصة السلعية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد الإعلان عن تفاصيل إنشاء أول بورصة سلعية في مصر برأسمال 100 مليون جنيه والذي تقرر أن يكون الخميس المقبل .





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أكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ابرز المعلومات عن البورصة السلعية من خلال الفيديو جراف التالي.



