تعرف على الأوراق المطلوبة لمدينة جامعة القاهرة ‎

تستعد مدن جامعة القاهرة لاستقبال طلبات تسكين الطلاب المغتربين إلكترونيًا لأول مرة؛ للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 , لتوفير وقت الطلاب ومجهودهم، وحفاظًا على سلامتهم في ظل الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا المستجد.





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والطالب المغترب الذي يرغب في السكن بالمدن الجامعية، يتطلب منه الحصول على الكود المكون من 14 رقما من الموقع الإلكتروني www.mycuid.cu.edu.eg ثم الدخول على الرابط الخاص بالمدن الجامعية وملء استمارة التقديم الإلكترونية، ورفع صورة ضوئية من الملف الورقي للطالب بعد استيفائه.





‎بالاضافة الى ان الطالب سيقوم بتجهيز كل المرفقات والتي يقدمها مع الملف الورقي وهي: إثبات محل الإقامة مثل: إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث، وصورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر، و 4 صور شخصية، وصحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه)، وصورة شهادة الميلاد للطالب المستجد وبطاقة الترشيح.



