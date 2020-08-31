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منوعات

لن ينتهي.. تحور فيروس كورونا لسلالة أكثر شراسة

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
على ما يبدو أن فيروس كورونا لن يذهب من حيث جاء بل يتحور وتزداد خطورته أكثر فأكثر، فقد تم العثور على سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد في إندونيسيا والتي يعتبرها العلماء إنها معدية أكثر بعشر مرات، حيث أدت إلى زيادة عدد الحالات الحالات في البلاد بشكل ملحوظ.

وتم التوصل إلى طفرة D614G للفيروس التي تم وصفها بأنها "معدية ولكنها أكثر شراسة '' في بيانات تسلسل الجينوم من العينات التي تم جمعها في إندونيسا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

وأضاف "هيراواتي سودويو" مدير معهد الامراض المعدية بأندونيسيا، أنه يلزم إجراء مزيد من الدراسة لتحديد ما إذا كان ذلك وراء الارتفاع الأخير في عدد الحالات.

وقال المدير العام للصحة في ماليزيا "نور هشام عبد الله "إن سلالة D614G المكتشفة هي الأكثر عدوى بعشر مرات، فيما حذر "سياهريزال سياريف" عالم الأوبئة بجامعة إندونيسيا ، من أنهم يجب أن يظلوا يقظين ، حيث تشير نمذجه إلى أن البلاد قد تشهد ارتفاع عدد الحالات إلى 500000 بحلول نهاية العام.

وقال دوي أوكتافيا ، المسؤول في وكالة الصحة في "جاكرتا":" يجب أن يكون هناك وعي وجهد جماعي ، سواء كان ذلك من الحكومة أو الشعب ، لمعالجة العدد المتزايد من الحالات '' ، وحث الناس على البقاء في منازلهم و ارتداء قناع الوجه عندما يتعين عليهم الخروج.
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