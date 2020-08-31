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رياضة

في ذكري رحيله الـ14.. أجمل أهداف محمد عبد الوهاب لاعب الأهلي الراحل

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 03:28 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
فى مثل هذا اليوم الـ 31 من أغسطس عام 2006، رحل اللاعب الخلوق محمد عبد الوهاب، أحد أبرز اللاعبين المصريين فى الجناح الأيسر، والذى حقق مع ناديه الأهلى ومنتخب مصر الوطنى عديدًا من البطولات المهمة.

اختاره الكابتن حسن شحاتة، المدير الفنى لمنتخب الشباب آنذاك للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب فى بوركينا  فاسو 2003.

شارك فى كأس العالم بالإمارات، وازداد تألقا بعد أن أعاده شحاتة إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذي يجيد فيه.

فارق الحياة وفاضت روحه الطاهرة إلى باريها فى 31 أغسطس من عام 2006، إثر أزمة قلبية أصيب بها خلال مران الأهلى عن عمر ناهز الـ 23 عامًا.

وفيما يلي نعرض أجمل أهداف ولمسات محمد عبدالوهاب في ذكري رحيله.
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