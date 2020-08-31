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مرأة

آلاف الجنيهات.. تعرف على سعر نظارة وسلسلة ياسمين صبري في أحدث ظهور

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 09:18 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من داخل سيارتها. 

وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان كاجوال قصيرًا ذا أكمام طويلة واتسم بحزام رفيع حول منطقة الخصر.

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ولفتت ياسمين صبري الأنظار بمجوعة من الإكسسوارات والمجوهرات الفخمة التي زادت من أناقتها، حيث ارتدت عقد ألماسي من علامة Cartier وقد بلغ سعره 53,000 دولار أمريكي أي ما يقرب من 800000 جنيه مصري.

وأكملت ياسمين صبري إطلالتها بنظارة شمس فخامة من دار الأزياء العالمية Louis Vuitton، وكانت تكلفتها 3,600 درهم إماراتي، ما يعادل 14,400 ألف جنيه مصري.
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri) on

آلاف الجنيهات.. تعرف على سعر نظارة وسلسلة ياسمين صبري في أحدث ظهور
آلاف الجنيهات.. تعرف على سعر نظارة وسلسلة ياسمين صبري في أحدث ظهور
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