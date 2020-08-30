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فن

من داخل سيارتها.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 04:25 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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محمد بدران

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"،  بإطلالة جذابة.

وظهرت ياسمين صبري،  داخل سيارتها مُرتدية سترة انيقة، تبرز جمالها، ونظارة شمس كما اختارت تسريحة شعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها الجذاب.

من الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين في المكياج على جمال بشرتها ووضعت أحمر للشفاء باللون البينك الفاتح الذي يبرز جمال أنوثتها.

وكانت ياسمين صبرى قد تزوجت  من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كانت من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل. 

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