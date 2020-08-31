بدء مشاورات نيابية حول اختيار رئيس حكومة لبناني

بدأ الرئيس اللبناني ميشال عون الاستشارات النيابية لتشكيل مقترحات حول رئيس الحكومة اللبنانية القادم، بعد تقديم حسان دياب استقالته وحكومته هذا الشهر بعد انفجار ميناء بيروت الكبير، وفق ماذكرت وسائل إعلام.









وفي الأثناء، عبر رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري عن رؤيته للخروج بالبلاد من الأزمة الحالية ، بتشكيل حكومة مهنية تتبعد عن المحاصصة السياسية.





وقال الحريري " إن الحكومة الجديدة يجب أن تتألف من وزراء متخصصين".









كما أضاف سعد الحريري حول كارثة المرفأ "نسعى للبدء في عملية إعادة بناء بيروت".





من جانبه، تحدث رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق نجيب ميقاتي حول أحد أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة وقال "استعرضنا خلال اجتماع رؤساء الحكومات السابقين كل الأسماء وحافظنا على سريتها والحريري هو من طرح اسم مصطفى أديب".





ويأتي ذلك قبل وصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان بعد أن زارها خلال الشهر الجاري للإطلاع على ما حدث بعد انفجار الميناء.









وخلف الانفجار حصيلة كبيرة من الخسائر التي زادت عن ال190 قتيلا ونحو 6500 مصاب، عوضًا عن تشريد نحو 300 ألف بيروتي ، ومئات المنازل المدمرة أو التالفة.



